Karambol na A2 w Łódzkiem. Zderzyły się cztery pojazdy

Aktualizacja godz. 18.15

Około godz. 17 służby odblokowały prawy pas ruchu na autostradzie A2 w kierunku Poznania, umożliwiając tym samym stopniowe rozładowanie kilkunastokilometrowego zatoru, jaki powstał pomiędzy węzłami Łowicz i Łódź Północ - poinformował PAP.

Wcześniej pisaliśmy:

Cztery samochody osobowe zderzyły się w niedzielę, 22 czerwca, ok. godz. 15, na autostradzie A2 w Rozdzielnej w Łódzkiem. To 379. kilometr trasy znajdujący się na terenie powiatu brzezińskiego. Na miejscu wypadku, którego szczegóły nie są jeszcze znane, tworzą się ogromne korki - według ustaleń PAP zator ma już kilkanaście kilometrów.

- Na miejscu pracują służby. Policjanci kierują na objazdy. Autostrada na tym odcinku w kierunku Poznania całkowicie zablokowana. Apelujemy o ostrożność - poinformowała na swoim profilu facebookowym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

