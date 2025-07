Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie, bezpiecznie wrócił na Ziemię po zakończeniu swojej misji na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która trwała 20 dni. We wtorek, 15 lipca, około godziny 11:32 czasu polskiego kapsuła Dragon Grace z czteroosobową załogą bezpiecznie wodowała w wodach Oceanu Spokojnego.

Polski astronauta opuścił kapsułę jako trzeci. Krótko później Sławosz Uznański-Wiśniewski opublikował w mediach społecznościowych pierwszy wpis po powrocie na Ziemię, który jest bardzo krótki, jednak bardzo wymowny.

„Chwila, która zostanie w moim sercu na zawsze. Dziękuję”

– czytamy w poście opublikowanym na platformach X i Facebook, do których polski astronauta dołączył krótki film, na którym widać jak opuszcza kapsułę Dragon Grace.

Teraz Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie w Europejskim Centrum Astronautów ESA, trafi do ośrodka DLR Envihab. To nowoczesne centrum specjalizuje się w opiece nad astronautami po powrocie z kosmosu. Polski astronauta przejdzie tam szczegółowe badania lekarskie, które pozwolą ocenić wpływ pobytu w stanie nieważkości na jego zdrowie. Rozpocznie również proces rehabilitacji, który przywróci go do pełnej sprawności fizycznej, po pobycie w przestrzeni kosmicznej.

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim w historii Polakiem, który poleciał w kosmos. Pierwszym był generał Mirosław Hermaszewski, który dokonał tego wyczynu w 1978 roku.

