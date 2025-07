17-latek w strasznym stanie na chodniku! Zabrał go śmigłowiec. Makabryczny wypadek w Zduńskiej Woli

17-latek został ciężko ranny, ulegając wypadkowi na hulajnodze elektrycznej w czasie jazdy po Zduńskiej Woli. Policja poinformowała o wszystkim we wtorek, 15 lipca. Do zdarzenia doszło na ul. Szadkowskiej, gdzie jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, chłopak stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię. 17-latka zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

