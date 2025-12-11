Kierowca ukarany mandatem za przekroczenie prędkości o 1 km/h! Policjanci z Łodzi nie zakończyli na tym interwencji

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-11 12:54

Prawdziwą burzę w internecie wywołała informacja o tym, że policjanci z Łodzi ukarali kierowcę mandatem za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 1 km/h. Do zatrzymania 19-latka doszło 27 listopada br. na ul. Limanowskiego/Grudziądzkiej, ale kontrola drogowa ujawniła również, że chłopak nie miał włączonych świateł - w tym przypadku skończyło się na pouczeniu.

Łódź. 19-latek ukarany mandatem za przekroczenie prędkości o 1 km/h

i

Autor: LUKASZ GAGULSKI / SUPER EXPRESS Prawdziwą burzę w internecie wywołała informacja o tym, że policjanci z Łodzi ukarali kierowcę mandatem za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 1 km/h. Do zatrzymania 19-latka doszło 27 listopada br. na ul. Limanowskiego/Grudziądzkiej, zdj. ilustracyjne
  • Młody kierowca z Łodzi przekroczył prędkość o zaledwie 1 km/h, za co został ukarany przez policję.
  • Otrzymał mandat za jazdę 51 km/h w terenie zabudowanym, ale uniknął znacznie surowszej kary za inne przewinienie.
  • Sprawdź, dlaczego policja zdecydowała się na pouczenie w drugim przypadku i jakie konsekwencje groziły 19-latkowi!

Łódź. Przekroczył prędkość o 1 km/h. Policja ukarała go mandatem

19-latek, który przekroczył dozwoloną prędkość o 1 km/h i został ukarany mandatem, mógł zapłacić 6 razy wyższą karę. W ramach kontroli drogowej zatrzymali go funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informując, że jechał w terenie zabudowanym 51 km/h. Chłopak otrzymał ponadto 1 punkt karny, ale mimo tak minimalnego złamania przepisów drogowych przyjął mandat. 

Być może zachował się tak dlatego, że mógł ponieść znacznie poważniejsze konsekwencje z uwagi na swoje inne zachowanie.

- 19-latek nie miał również włączonych świateł, więc zgodnie z taryfikatorem groził mu mandat w wysokości 300 zł i 6 punktów karnych, ale w tym przypadku mundurowi zastosowali pouczenie. Zdajemy sobie sprawę z kontrowersji, jakie wywołuje ta sprawa, ale trzeba podkreślić, że funkcjonariusze postępowali zgodnie z prawem. W przypadku przekroczenia prędkości nie ma jakiegoś marginesu błędu, więc każde przekroczenie powyżej 50 km/h jest wykroczeniem - powiedziała "Super Expressowi" asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jak dodaje policjantka, w przypadku nie zgadzania się z mandatem za przekroczenie prędkości o 1 km/h 19-latek mógł po prostu odmówić przyjęcia kary, a sprawa trafiłaby do sądu, ale nic takiego nie miało miejsca. 

O sprawie napisał pierwszy serwis brd24.pl.

Nastolatek podczas pościgu rozbijał policyjne radiowozy 

Polecany artykuł:

Przyszedł do ofiary z partnerką i jej synem. Gdy ta odprowadziła kobietę, rozpę…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
ŁÓDŹ
MANDAT