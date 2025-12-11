Przyszedł do ofiary z partnerką i jej synem. Gdy ta odprowadziła kobietę, rozpętało się piekło! Zabójstwo w Łodzi

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-11 11:48

Zarzut zabójstwa usłyszał 45-latek w związku ze śmiercią właściciela jednego z ogródków działkowych w Łodzi. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę, 6 grudnia, na terenie na terenie ROD „Albalen”. Jak wstępnie informuje prokuratura, podejrzany zjawił się na miejscu ze swoją partnerką i jej synem, ale sam schował się za altaną. Gdy 81-latek odprowadził kobietę, 45-latek zaczął plądrować jego domek.

Łódź. Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. 45-latek z zarzutami

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Zarzut zabójstwa usłyszał 45-latek w związku ze śmiercią właściciela jednego z ogródków działkowych w Łodzi. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę, 6 grudnia, na terenie na terenie ROD „Albalen”, zdj. ilustracyjne
  • Próba kradzieży w Łodzi doprowadziła do śmierci 81-letniego działkowca.
  • 45-letni sprawca pobił seniora, zadając mu śmiertelne obrażenia.
  • Mężczyzna z kryminalną przeszłością usłyszał zarzut zabójstwa.
  • Czy kobieta towarzysząca sprawcy ma coś wspólnego z tą zbrodnią?

Łódź. Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. 45-latek z zarzutami

Próba kradzieży pieniędzy z ogródka działkowego 81-latka z Łodzi zakończyła się zabójstwem mężczyzny. Gdy ten nakrył 45-latka na gorącym uczynku, podejrzany rzucił się na niego, zadając mu kilkukrotnie ciosy pięścią w twarz i w brzuch, a następnie kopał go w okolice żeber. Wskutek rozległych obrażeń głowy i złamania żeber, skutkujących przebiciem płuca i opłucnej, senior zmarł na miejscu zdarzenia.

Dnia 8 grudnia 2025 roku doszło do zatrzymania podejrzanego, zaś 10 grudnia w Prokuraturze usłyszał on zarzut popełnienia czynu zabronionego z art. 148 § 1 kk (zagrożonego karą dożywotniego pozbawienia wolności). W ramach złożonych wyjaśnień podejrzany przyznał się do zadania obrażeń pokrzywdzonemu, natomiast zaprzeczył, jakoby miał zamiar go zabić - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

45-latek był wielokrotnie karany, w tym za liczne rozboje i nieumyślne spowodowanie śmierci, za co spędził w więzieniu ponad 20 lat. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, powołując się na:

  • obawę zacierania dowodów;
  • realną możliwość wymierzenia surowej kary;
  • obawę popełnienia kolejnego przestępstwa z użyciem przemocy.

Śledczy badali również zachowanie towarzyszącej 45-latkowi kobiety. Gdy jej partner schował się za altaną, jak gdyby nigdy nic weszła ona do środka razem z 81-latkiem, choć do samego ataku doszło już po tym, gdy oddaliła się z miejsca zdarzenia.

- Materiał dowodowy nie pozwolił na przedstawienie jej zarzutów - w całej sprawie ma status świadka - powiedział "Super Expressowi" Jasiak.

Oszuści nie zdążyli nacieszyć się łupem

Polecany artykuł:

Zaginiona 39-latka z Poznania nie żyje! Ciało Marty znaleziono w innym wojewódz…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁÓDŹ
ZABÓJSTWO
OGRÓDKI DZIAŁKOWE