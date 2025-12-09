Staruszek ofiarą okrutnego mordu na terenie "Albalenu"?! Jego sąsiedzi nie mają wątpliwości, służby nie komentują

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-09 14:47

Sąsiedzi 81-latka, którego ciało znaleziono na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Albalen” w Łodzi, twierdzą, że mężczyzna został zamordowany. Do odkrycia doszło w sobotę, 6 grudnia, ale doniesień o zbrodni nie komentuje na razie ani policja, ani prokuratura, choć mundurowi potwierdzili, że w powyższym miejscu ujawniono zwłoki starszego mężczyzny. W tej sprawie wszczęto śledztwo.

Łódź. Morderstwo 81-latka na terenie ogródków działkowych?

Autor: Pixabay.com Sąsiedzi 81-latka, którego ciało znaleziono na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Albalen” w Łodzi, twierdzą, że mężczyzna został zamordowany. Do odkrycia doszło w weekend, 6-7 grudnia, zdj. ilustracyjne
  • W Łodzi, na terenie ROD „Albalen”, znaleziono ciało 81-latka, co wywołało podejrzenia dotyczące morderstwa.
  • Sąsiedzi donoszą o "zmasakrowanym" ciele i sugerują motyw rabunkowy, lecz policja jest oszczędna w komentarzach.
  • Śledztwo jest w toku, a prokuratura nie ujawnia szczegółów. Co naprawdę wydarzyło się na działkach?

Łódź. Morderstwo 81-latka na terenie ogródków działkowych?

81-latek, który miał domek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Albalen” w Łodzi, został zamordowany? Jak informuje "Dziennik Łódzki", takie informacje przekazali sąsiedzi mężczyzny, po tym jak w sobotę, 6 grudnia, na progu budynku znaleziono jego ciało, które miało być w dodatku "zmasakrowane". Jako przyczyna zdarzenia jest wskazywany m.in. motyw rabunkowy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury, ale organy ścigania nie komentują na razie doniesień o tym, że na terenach zielonych między ul. Świętojańską a rzeką Olechówką na Rokiciu doszło do zbrodni.

- Mogę jedynie potwierdzić, że w miniony weekend ujawniono ciało 81-latka - o więcej informacji należy pytać prokuraturę - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" asp. sztab. Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 

Redakcja "Super Expressu" czeka również na komentarz w tej sprawie ze strony prokuratury.

Zbrodnia w Barciach

ŁÓDŹ
ZABÓJSTWO
OGRÓDEK DZIAŁKOWY