W Kutnie policjant, prowadzący radiowóz bez sygnałów, popełnił poważne wykroczenie drogowe.

Funkcjonariusz wyprzedzał na podwójnej ciągłej, co zarejestrował kanał Stop Cham.

Jakie konsekwencje poniósł policjant i jak skomentowali to internauci? Sprawdź szczegóły!

Kutno. Kierujący radiowozem policjant ukarany mandatem i punktami karnymi

Nagranie opublikowane przez kanał Stop Cham (na dole artykułu) pozwoliło ujawnić wykroczenie popełnione w Kutnie przez kierującego radiowozem policjanta. Do zdarzenia doszło w piątek, 5 grudnia, przed godz 8., gdy funkcjonariusz skręcał z ulicy Bitwy Pod Kutnem na drodze krajowej nr 60 w ulicę Sklęczkowską na drodze krajowej nr 92.

Co warte podkreślenia policyjny pojazd nie miał włączonych sygnałów świetlnych ani dźwiękowych, ale mimo znajdującej się na jezdni linii podwójnej ciągłej prowadzący go funkcjonariusz zaczął wyprzedzać inny samochód.

- Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wykroczenie, za które policjant został ukarany mandatem w wysokości 2,2 tys. zł i 15 punktami karnymi - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Daria Olczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Użytkownicy kanału Stop Cham nie pozostawiają na zachowaniu policjanta suchej nitki.

- Jeżeli pojazd uprzywilejowany wymija na ciągłej linii, to tylko wtedy, jeżeli dostaje zgłoszenie o nagłym wypadku lub coś się dzieje na drodze i są oni tego świadkami, bo jeżeli wymija tak o sobie i nieważne, czy ktoś przed nim jedzie 45, a jest 50, to jest wykroczenie i złamanie przepisu - pisze jeden z internautów.

O sprawie napisał wcześniej tvn24.pl.