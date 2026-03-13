Najlepszy ramen w Łodzi - TOP 10 łódzkich ramenów

Najlepszy ramen Łódź - LISTA
Poszukiwanie idealnego ramenu to dla wielu kulinarna podróż w głąb smaków Japonii, będąca ucieczką od codzienności, a jednocześnie sycącym i rozgrzewającym posiłkiem. Ramen to zupa, która potrafi zaskoczyć bogactwem aromatów, głębią bulionu i różnorodnością dodatków, sprawiając, że każde jej spróbowanie to wyjątkowe doświadczenie. Często szukamy go, gdy mamy ochotę na coś egzotycznego, pocieszającego w chłodny dzień lub po prostu chcemy zasmakować czegoś autentycznego w gronie przyjaciół. Właśnie dlatego wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy ramen w Łodzi?
- Ato Ramen
- Adres: Franklina Delano Roosevelta 6, 90-056 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Ato Ramen w Łodzi to prawdziwa bomba smaków! Rameny są , atmosfera kosmiczna, a obsługa... Pan Łukasz to po prostu ! Super miły, uśmiechnięty i mega pomocny przy wyborze dań. Polecam z całego serca!"
- Ramenownia by Susharnia
- Adres: Piotrkowska 89, 90-423 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo treściwy i aromatyczny bulion. Dałam spróbować mojemu chłopakowi — powiedział, że „jakby oblizał krowę” (w dobrym sensie). Nie wiem, dlaczego niektórzy piszą, że to „woda”. Czytając opinie, pomyślałam, że może będzie mało mięsa i zamówiłam dodatkową porcję, ale to było zupełnie niepotrzebne. Porcja była naprawdę ogromna: jajko, gęsty i intensywny wołowy bulion, cztery duże kawałki mięsa + dodatkowo szarpana wołowina. Obłędnie smaczne. Na pewno wrócę nie raz. Bardzo dobra herbata. Jedyny mały minus — brak wygodnego miejsca na powieszenie odzieży wierzchniej."
- Ramen Shop Teofilów
- Adres: Rojna 84c, 91-128 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Miejscówka nieoczywista, z dala od centrum, z zewnątrz niepozorna. Trafiłem tu trochę przypadkiem. Jednak w gastronomii zawsze na pierwszym miejscu jest jakość i smak potraw. A moje danie, czyli tantanmen było bez zarzutów. Ramen był wyrazisty, odpowiednio ostry, po prostu smaczny. Nie była to moja ostatnia wizyta w tym miejscu"
- Tanoshii Sushi and Ramen
- Adres: Prof. Bohdana Stefanowskiego 17, 90-537 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre, świeże sushi w małym lokalu. Znajdziecie tu zarówno pozycje tradycyjne, jak i bardziej tuczące, deep fried, comfort food sushi wymyślne (jest rolką nawet z wołowiną). Rameny wyglądały pysznie, ale akurat żadnego nie zamówiłyśmy. Porcje są duże, więc zachęcam do zamówienia tyle ile zjesz. Przede wszystkim łosoś był naprawdę pyszny. To moja ulubiona ryba, była wybitnie delikatna, aksamitna, kremowa i lekka. Polecam"
- Nokomi Sushi&Ramen
- Adres: Ignacego Paderewskiego 37A, 93-523 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjne sushi, absolutnie świeże i pełne smaku. Każdy element perfekcyjnie przygotowany, widać ogromną dbałość o jakość. Do tego bardzo miła obsługa i szybka realizacja zamówienia. Wszystko na najwyższym poziomie — zdecydowanie 5 gwiazdek i polecam z całego serca!"
- Ramen Shop Retkinia
- Adres: Armii Krajowej 39, 94-046 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wszystko było przepyszne, porcje ogromne. Super miejsce na food mapie Łodzi"
- Kimsu Sushi & Ramen
- Adres: Drewnowska 58, 91-002 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Przepyszne jedzonko! Bao BBQ - rewelacja. Ramen, udon, bowl - wszystko trafione w 10! Ogromny plus to zaangażowana obsług i "nasza" Pani Wiktoria Do zobaczenia!"
- YOKO SUSHI Japanese Food and Ramen
- Adres: Wschodnia 55, 90-266 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Coś fantastycznego! Mam na myśli: obsługę, ceny, porcje, jakość, klimat - wszystko tutaj gra tak, jak powinno. PRZEPYSZNE! Już chcemy wrócić kolejny raz na spróbowanie następnych pozycji z karty. Na ten moment jedliśmy ramen na bulionie rybnym (p e t a r d a) i dwie rolki sushi - jedna autorska, druga klasyczna - obie boskie. Duży wybór, rowniez w opcjach wegetariańskich. Bardzo dobry pomysł z możliwością zamawiania 5/6 lub 10/12 sztuk. Zapewniam, że porcje naprawdę poytywnie zaskakują. Zielona herbata z nutą wiśni to must have. Polecam pod każdym względem! :)"
- Gorilla Ramen
- Adres: ks. Zdzisława Wujaka 6, 92-541 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Polecam! Chwilę to trwało nim dostaliśmy nasze zamówienie,ale warto było czekać. Ramen z wolowiną wybitny, świeże składniki. Zupa miso pumpkin idealna, super dobrane składniki, skrzydełka przepyszne. Będziemy częściej zaglądać. Aaa i obsluga bardzo miła."
- Ramen Shop & Sushi Śródmieście
- Adres: Franklina Delano Roosevelta 7, 90-056 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Trafiliśmy na to miejsce przypadkiem kierując się do ATO Ramen, ale z racji dużego głodu i dużej kolejki przed wejściem przeszliśmy na drugą stronę ulicy do Ramen Shop & Sushi Kushi. Dużo wolnych stolików mimo małego lokalu. Jesteśmy głodni, no cóż, zatrzymujemy Zamówiliśmy drinki, miso ramen, spicy miso ramen oraz Laksa Ramen. Gdy już dotarły do naszych stolików bez zastanowienia zaczęliśmy jeść. Okazało się, że ten ramen jest świetny, dużą ilość smaku i dodatków Zdjęcia które dołączam były robione w trakcie jedzenia. Sorki, głodny byłem zwyczajnie Wszystkie były bardzo dobre, a Laksa moim zdaniem pyszna Obsługa bardzo miła i kompetentna, choć Pani która przynosiła rameny pomyliła miski i koleżanka nam prawie zeszła jak posmakowała spicy miso ramen zamiast swojego miso ramen Podsumowując, warto odwiedzić to miejsce z racji na klimat i dobre jedzenie Polecam"