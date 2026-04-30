Majówka 2026 w Łodzi (1-3 maja) przyniesie poprawę pogody, brak deszczu i rosnące temperatury.

Piątek (1 maja) będzie najchłodniejszy i pochmurny, z temperaturą do 18°C.

Sobota (2 maja) zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 21°C.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (do 23°C), z umiarkowanym zachmurzeniem i silniejszym wiatrem (do 5 m/s).

Pogoda w weekend majówkowy 2026 w Łodzi

Weekend majowy w Łodzi upłynie pod znakiem stopniowego ocieplenia i stabilnej, suchej aury. Mieszkańcy nie muszą obawiać się deszczu, a każdy kolejny dzień przyniesie wyższe wartości na termometrach. Największe zmiany odczuwalne będą w temperaturze i sile wiatru, który da o sobie znać zwłaszcza w niedzielę.

Pochmurny, ale suchy początek weekendu

Piątek, 1 maja, będzie najchłodniejszym dniem weekendu, choć pogoda pozostanie stabilna. Dzień rozpocznie się od temperatury na poziomie około 6 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Niebo nad Łodzią będzie w całości przykryte chmurami, jednak nie przyniosą one żadnych opadów. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 3 m/s.

Słoneczna i ciepła sobota

W sobotę, 2 maja pogoda znacznie się poprawi. Przede wszystkim zza chmur wyjrzy słońce – prognozy wskazują na bezchmurne niebo przez cały dzień. Przełoży się to na odczuwalny wzrost temperatury. Noc i poranek będą już cieplejsze, z temperaturą minimalną na poziomie około 9 stopni. W ciągu dnia w Łodzi zrobi się bardzo przyjemnie, a słupki rtęci powędrują do 21 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie łagodny, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Najcieplejszy dzień z silniejszym wiatrem

Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień majowego weekendu, ale z pewnymi zmianami. Temperatura minimalna wzrośnie do około 11 stopni, a w ciągu dnia można spodziewać się nawet 23 stopni Celsjusza. Słońca będzie nieco mniej niż w sobotę z powodu umiarkowanego zachmurzenia. Największą różnicą będzie jednak wiatr, który wyraźnie przybierze na sile. Jego średnia prędkość wzrośnie do blisko 5 m/s, przez co może być bardziej odczuwalny.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Brak deszczu i rosnące temperatury stworzą doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sobota, z bezchmurnym niebem i łagodnym wiatrem, będzie idealnym dniem na dłuższe spacery po miejskich parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Niedziela, mimo że najcieplejsza, przyniesie silniejszy wiatr, dlatego warto wybierać miejsca osłonięte, jeśli planujemy piknik lub odpoczynek na łonie natury. Sucha aura przez cały weekend zachęca do aktywnego wypoczynku w mieście.

Dane pogodowe: OpenWeather

