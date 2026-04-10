Kard. Krajewski wprowadza rewolucję w łódzkich kościołach. Decyzja nowego metropolity zaskakuje

Nowe zasady od kard. Krajewskiego w Archidiecezji Łódzkiej

Wierni z terenu Archidiecezji Łódzkiej muszą przygotować się na istotne nowości. Kardynał Konrad Krajewski, który niedawno objął funkcję metropolity, poinformował o chęci ożywienia kultu Najświętszego Sakramentu w Kościele. Zgodnie z jego wizją, szczególnym wyrazem tej czci ma być możliwość przyjmowania Komunii pod dwiema postaciami w każdy czwartek podczas wszystkich nabożeństw.

„W tym dniu w sposób szczególny wracamy pamięcią do Wieczernika, gdzie Pan Jezus po raz pierwszy wziął chleb i kielich z winem, dając nam samego siebie. Wyrażam zatem moje pragnienie, aby w naszej Archidiecezji czwartki stały się prawdziwym »świętem Eucharystii«. Proszę zatem braci kapłanów, aby wierni mogli przyjmować Komunię Świętą pod obiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej” - napisał w oficjalnym komunikacie nowy metropolita.

Duchowny nakazał odczytanie swojego komunikatu we wszystkich świątyniach i kaplicach na obszarze archidiecezji. Wierni usłyszą te słowa podczas mszy w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia.

Komunia pod dwiema postaciami – na czym polega?

Przyjmowanie sakramentu pod dwiema postaciami oznacza spożycie podczas mszy zarówno hostii, jak i wina. Praktyka ta najczęściej polega na zanurzeniu komunikantu w kielichu przez duchownego i podaniu go bezpośrednio do ust wiernego. Tak też ma wyglądać w parafiach na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Zarządzenie kardynała Krajewskiego stanowi istotną zmianę. Dotychczas taka forma udzielania sakramentu była zarezerwowana dla szczególnych sytuacji. Zazwyczaj dotyczyło to:

osób posługujących w trakcie liturgii

wybranych wspólnot, na przykład podczas mszy konwentualnych czy rekolekcji zamkniętych

liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz Wigilii Paschalnej

innych szczególnych wydarzeń dopuszczonych przez prawo kanoniczne, takich jak chrzty, śluby czy jubileusze

Kardynał Konrad Krajewski – nowy łódzki metropolita

Uroczyste objęcie urzędu przez kardynała Konrada Krajewskiego miało miejsce 28 marca 2026 roku w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej. Urodzony w Łodzi hierarcha przejął stanowisko po kardynale Grzegorzu Rysiu, mianowanym metropolitą krakowskim.

Kardynał Krajewski przyjął święcenia kapłańskie w 1988 roku. Przez ponad dekadę, od 2013 do 2026 roku, pełnił zaszczytną funkcję papieskiego jałmużnika w Watykanie. Jego zaangażowanie w pomoc najuboższym sprawiło, że zyskał miano „Robin Hooda papieża Franciszka”.

