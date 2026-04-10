Kard. Krajewski wprowadza rewolucję w łódzkich kościołach. Decyzja nowego metropolity zaskakuje

Alicja Franczuk
2026-04-10 21:54

Uczestnicy niedzielnych mszy w łódzkich kościołach mogą być mocno zaskoczeni. Nowy metropolita łódzki, kardynał Konrad Krajewski, podjął ważną decyzję dotyczącą udzielania Komunii Świętej. Wierni w każdy czwartek będą mieli możliwość przyjmowania sakramentu pod dwiema postaciami - zarówno Ciała, jak i Krwi Pańskiej.

Nowe zasady od kard. Krajewskiego w Archidiecezji Łódzkiej

Wierni z terenu Archidiecezji Łódzkiej muszą przygotować się na istotne nowości. Kardynał Konrad Krajewski, który niedawno objął funkcję metropolity, poinformował o chęci ożywienia kultu Najświętszego Sakramentu w Kościele. Zgodnie z jego wizją, szczególnym wyrazem tej czci ma być możliwość przyjmowania Komunii pod dwiema postaciami w każdy czwartek podczas wszystkich nabożeństw.

„W tym dniu w sposób szczególny wracamy pamięcią do Wieczernika, gdzie Pan Jezus po raz pierwszy wziął chleb i kielich z winem, dając nam samego siebie. Wyrażam zatem moje pragnienie, aby w naszej Archidiecezji czwartki stały się prawdziwym »świętem Eucharystii«. Proszę zatem braci kapłanów, aby wierni mogli przyjmować Komunię Świętą pod obiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej” - napisał w oficjalnym komunikacie nowy metropolita.

Duchowny nakazał odczytanie swojego komunikatu we wszystkich świątyniach i kaplicach na obszarze archidiecezji. Wierni usłyszą te słowa podczas mszy w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia.

Komunia pod dwiema postaciami – na czym polega?

Przyjmowanie sakramentu pod dwiema postaciami oznacza spożycie podczas mszy zarówno hostii, jak i wina. Praktyka ta najczęściej polega na zanurzeniu komunikantu w kielichu przez duchownego i podaniu go bezpośrednio do ust wiernego. Tak też ma wyglądać w parafiach na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Zarządzenie kardynała Krajewskiego stanowi istotną zmianę. Dotychczas taka forma udzielania sakramentu była zarezerwowana dla szczególnych sytuacji. Zazwyczaj dotyczyło to:

  • osób posługujących w trakcie liturgii
  • wybranych wspólnot, na przykład podczas mszy konwentualnych czy rekolekcji zamkniętych
  • liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz Wigilii Paschalnej
  • innych szczególnych wydarzeń dopuszczonych przez prawo kanoniczne, takich jak chrzty, śluby czy jubileusze

Kardynał Konrad Krajewski – nowy łódzki metropolita

Uroczyste objęcie urzędu przez kardynała Konrada Krajewskiego miało miejsce 28 marca 2026 roku w łódzkiej Bazylice Archikatedralnej. Urodzony w Łodzi hierarcha przejął stanowisko po kardynale Grzegorzu Rysiu, mianowanym metropolitą krakowskim.

Kardynał Krajewski przyjął święcenia kapłańskie w 1988 roku. Przez ponad dekadę, od 2013 do 2026 roku, pełnił zaszczytną funkcję papieskiego jałmużnika w Watykanie. Jego zaangażowanie w pomoc najuboższym sprawiło, że zyskał miano „Robin Hooda papieża Franciszka”.

