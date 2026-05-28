Deszczowa sobota i słoneczna niedziela w Łodzi. Weekend przyniesie zmianę pogody

Pogoda w Łodzi na weekend: 29-31 maja

Koniec maja przyniesie w Łodzi zmienną pogodę, która w ciągu trzech dni pokaże różne oblicza. Weekend rozpocznie się pochmurnie, ale bez deszczu. Sobota upłynie pod znakiem opadów, natomiast w niedzielę na niebo wróci słońce. Wahania temperatury będą zauważalne głównie między dniami a nocami, które zapowiadają się dość rześkie.

Pochmurny, ale ciepły piątek

Piątek, 29 maja, będzie dniem z dużym zachmurzeniem, jednak nie przewiduje się opadów deszczu. To będzie najcieplejszy dzień weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 20 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 7°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota pod znakiem deszczu

W sobotę pogoda w Łodzi wyraźnie się zmieni. Przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, z których pojawią się opady deszczu. Będzie też nieco chłodniej niż w piątek – temperatura maksymalna wyniesie około 18 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już znacznie cieplejsza, ze wskazaniami termometrów na poziomie około 11°C. Wiatr osłabnie i jego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s.

Słoneczna i cieplejsza niedziela

Ostatni dzień weekendu, 31 maja, przyniesie zdecydowaną poprawę aury. Na niebie nad Łodzią pojawi się słońce, a zachmurzenie będzie niewielkie. Prawdopodobieństwo opadów jest znikome. Temperatura w ciągu dnia ponownie wzrośnie, osiągając około 19 stopni Celsjusza. Noc będzie nieco chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą około 10°C. Wiatr pozostanie słaby.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania wolnego czasu. Piątkowe popołudnie, mimo chmur, będzie ciepłe i suche, co stworzy dobre warunki do spacerów po mieście czy parkowych alejkach. Deszczowa sobota to z kolei doskonała okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w galeriach czy muzeach, wybrać się do kina lub spędzić czas w jednej z kawiarni. Słoneczna niedziela będzie idealna na aktywności na świeżym powietrzu – od pikniku na trawie po dłuższą wycieczkę rowerową po zielonych terenach miasta.

Dane pogodowe: OpenWeather