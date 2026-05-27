Dwóch nastolatków przewróciło się na hulajnodze. Jednego zabrała karetka, drugiego śmigłowiec

Zduńska Wola. Wypadek 15-latków na hulajnodze elektrycznej

Do wypadku doszło w sobotę, 23 maja, o godzinie 16:30 na ul. Szkolnej w Zduńskiej Woli. Dwaj 15-letni chłopcy, mimo obowiązującego zakazu, jechali wspólnie na jednej hulajnodze elektrycznej po jezdni. W pewnym momencie kierujący stracił panowanie nad pojazdem i obaj przewrócili się.

Sytuacja była bardzo poważna. Ranni chłopcy wylądowali w szpitalu. Jeden z nich został przetransportowany karetką. Natomiast drugi - z ciężkimi obrażeniami - został zabrany śmigłowcem LPR.

- Teraz policjanci prowadzący postępowanie przesłuchują świadków wypadku, ustalą, jaki był jego przebieg i co było przyczyną - przekazała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Jak dodała, żaden z chłopców nie miał na głowie kasku.

Policja przypomina: kask ratuje życie!

Mundurowi przypominają, że hulajnoga elektryczna przeznaczona jest do przewożenia wyłącznie jednej osoby. Przewożenie pasażerów jest więc surowo zabronione!

Co więcej, od 3 czerwca 2026 roku zacznie obowiązywać nowelizacja przepisów, wprowadzająca obowiązek używania kasków ochronnych przez osoby do 16. roku życia. - Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący, który nie ukończył 16. roku życia, ma obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy: rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego (deskorolki elektryczne, monocykle, segwaye) - wyjaśniła mł. asp. Biniaszczyk.

I chociaż do wprowadzenia obowiązku zakładania kasku pozostał jeszcze tydzień, policjanci przypominają, że wypadek może zdarzyć się każdemu, a kask może nawet uratować życie. - Chwila nieuwagi, zły manewr, nierówność na drodze czy nieostrożność innych użytkowników ruchu - to najczęstsze przyczyny upadków. Uderzenie głową o twarde podłoże może mieć tragiczne, nieodwracalne skutki. Właśnie dlatego kask stanowi podstawową ochronę. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o jazdę w kasku, ponieważ uderzenia głowy są częstym powodem obrażeń przy wypadkach. Kask może uratować życie! - przypomniała mł. asp. Biniaszczyk.

Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.