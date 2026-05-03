Pierwsza Komunia 2026. Hulajnoga elektryczna na prezent? Lepiej zastanów się dwa razy

Pierwsza Komunia Święta 2026

Pierwsza Komunia Święta to drugi sakrament, który dzieci z rodzin katolickich przyjmują zazwyczaj w trzeciej klasie szkoły podstawowej (w wieku 8-9 lat). Podczas uroczystej mszy świętej mali katolicy po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wiarą, ciało Chrystusa pod postacią chleba.

To niezwykle ważne wydarzenie zarówno dla samego dziecka, jak i jego najbliższych. W ostatnich latach coraz bardziej jednak sferę religijną wydarzenia zdaje się przysłaniać sfera komercyjna.

Przede wszystkim zaczęły królować wystawne przyjęcia komunijne organizowane w restauracjach i salach bankietowych, a wybór prezentu stał się wyścigiem na najdroższy i najbardziej "wypasiony" podarunek.

Jaki prezent na Pierwszą Komunię 2026?

Wśród chętnie wybieranych prezentów komunijnych jest elektronika np. Smartwatche, drony, konsole czy tablety. Zaproszeni goście chętnie wręczają również koperty z pieniędzmi, czy pamiątkową złotą biżuterię.

W ostatnich latach na popularności zyskały również hulajnogi elektryczne. W tym przypadku kilka słów do osób planujących zakup takiego prezentu komunijnego, mają policjanci.

„Choć to upominek nowoczesny i atrakcyjny, niesie on ze sobą poważne konsekwencje i obowiązki, o których nie można zapominać” - zaznaczają.

Hulajnoga elektryczna dla dziecka? Co na to polskie przepisy?

Funkcjonariusze przypominają, że korzystanie z hulajnogi elektrycznej regulują przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z ostatnimi zmianami, osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej musi mieć ukończone 13 lat oraz posiadać przynajmniej kartę rowerową. Wyjątkiem jest poruszanie się w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Ważne, jest również odpowiednie wyposażenie, które ma zapewnić bezpieczeństwo. Choć obowiązek jazdy w kasku zacznie obowiązywać dopiero od 3 czerwca 2026 r., policjanci już teraz apelują o jego stosowanie. „Kask ochronny oraz dodatkowe ochraniacze mogą znacząco ograniczyć skutki ewentualnych upadków” – tłumaczą. „Należy również pamiętać, że dziecko rozpoczynające swoją przygodę z hulajnogą elektryczną często nie ma jeszcze odpowiednich umiejętności. Brak doświadczenia i kontroli nad pojazdem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze” – dodają.

Złote zasady jazdy na hulajnodze elektrycznej. O tym musisz pamiętać!

W tym miejscu warto przypomnieć również zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi. Oto kilka najważniejszych punktów, o których trzeba pamiętać:

jeśli jest dostępna należy korzystać z drogi dla rowerów

w przypadku jej braku dopuszcza się jazdę po jezdni, gdy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h

chodnik można wykorzystać tylko w określonych sytuacjach - z zachowaniem szczególnej ostrożności, ustępując pierwszeństwa pieszym i poruszając się z prędkością zbliżoną do ich tempa

niedozwolone jest przewożenie na hulajnodze innych osób, zwierząt czy jakichkolwiek ładunków, a także czepianie się innych pojazdów

zabronione jest korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku

bezwzględnie zakazana jest również jazda po alkoholu

„Warto także podkreślić, że w przypadku osób niepełnoletnich za wiele wykroczeń drogowych odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. To na dorosłych spoczywa obowiązek właściwego przygotowania dziecka do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym” - przestrzegają policjanci.

Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii