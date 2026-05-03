Pierwsza Komunia 2026. Hulajnoga elektryczna na prezent? Lepiej zastanów się dwa razy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-03 10:20

Pierwsza Komunia Święta to niezwykle ważne wydarzenie w życiu dziecka oraz jego najbliższych. Nie dziwi więc, że każdy szuka „wyjątkowego” prezentu. Z roku na rok na popularności zyskują hulajnogi elektryczne. Ale czy to aby na pewno najlepszy pomysł na prezent komunijny dla kilkuletniego dziecka? Decydując się na zakup hulajnogi elektrycznej lepiej zastanowić się dwa razy. Warto też wziąć pod uwagę kilka ważnych spraw.

Pierwsza Komunia 2026. Hulajnoga elektryczna na prezent? Lepiej zastanów się dwa razy

i

Autor: Pixabay.com

Pierwsza Komunia Święta 2026

Pierwsza Komunia Święta to drugi sakrament, który dzieci z rodzin katolickich przyjmują zazwyczaj w trzeciej klasie szkoły podstawowej (w wieku 8-9 lat). Podczas uroczystej mszy świętej mali katolicy po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wiarą, ciało Chrystusa pod postacią chleba.

To niezwykle ważne wydarzenie zarówno dla samego dziecka, jak i jego najbliższych. W ostatnich latach coraz bardziej jednak sferę religijną wydarzenia zdaje się przysłaniać sfera komercyjna.

Przede wszystkim zaczęły królować wystawne przyjęcia komunijne organizowane w restauracjach i salach bankietowych, a wybór prezentu stał się wyścigiem na najdroższy i najbardziej "wypasiony" podarunek.

Polecany artykuł:

Auto wpadło do zbiornika wodnego koło Skierniewic. Dwoje nastolatków nie żyje

Jaki prezent na Pierwszą Komunię 2026?

Wśród chętnie wybieranych prezentów komunijnych jest elektronika np. Smartwatche, drony, konsole czy tablety. Zaproszeni goście chętnie wręczają również koperty z pieniędzmi, czy pamiątkową złotą biżuterię.

W ostatnich latach na popularności zyskały również hulajnogi elektryczne. W tym przypadku kilka słów do osób planujących zakup takiego prezentu komunijnego, mają policjanci.

„Choć to upominek nowoczesny i atrakcyjny, niesie on ze sobą poważne konsekwencje i obowiązki, o których nie można zapominać” - zaznaczają.

Pierwsza Komunia
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

Skatował Michała nożycami. "Poprawił" łopatą. Krew polała się na Bałutach

Hulajnoga elektryczna dla dziecka? Co na to polskie przepisy?

Funkcjonariusze przypominają, że korzystanie z hulajnogi elektrycznej regulują przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z ostatnimi zmianami, osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej musi mieć ukończone 13 lat oraz posiadać przynajmniej kartę rowerową. Wyjątkiem jest poruszanie się w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Ważne, jest również odpowiednie wyposażenie, które ma zapewnić bezpieczeństwo. Choć obowiązek jazdy w kasku zacznie obowiązywać dopiero od 3 czerwca 2026 r., policjanci już teraz apelują o jego stosowanie. „Kask ochronny oraz dodatkowe ochraniacze mogą znacząco ograniczyć skutki ewentualnych upadków” – tłumaczą. „Należy również pamiętać, że dziecko rozpoczynające swoją przygodę z hulajnogą elektryczną często nie ma jeszcze odpowiednich umiejętności. Brak doświadczenia i kontroli nad pojazdem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze” – dodają.

Polecany artykuł:

Nie żyje mała wojowniczka. Wcześniej zmarł jej braciszek. Urzędnicy odmawiali p…

Złote zasady jazdy na hulajnodze elektrycznej. O tym musisz pamiętać!

W tym miejscu warto przypomnieć również zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi. Oto kilka najważniejszych punktów, o których trzeba pamiętać:

  • jeśli jest dostępna należy korzystać z drogi dla rowerów
  • w przypadku jej braku dopuszcza się jazdę po jezdni, gdy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h
  • chodnik można wykorzystać tylko w określonych sytuacjach - z zachowaniem szczególnej ostrożności, ustępując pierwszeństwa pieszym i poruszając się z prędkością zbliżoną do ich tempa
  • niedozwolone jest przewożenie na hulajnodze innych osób, zwierząt czy jakichkolwiek ładunków, a także czepianie się innych pojazdów
  • zabronione jest korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku
  • bezwzględnie zakazana jest również jazda po alkoholu

„Warto także podkreślić, że w przypadku osób niepełnoletnich za wiele wykroczeń drogowych odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. To na dorosłych spoczywa obowiązek właściwego przygotowania dziecka do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym” - przestrzegają policjanci.

Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii
Sonda
Czy hulajnoga elektryczna to odpowiedni prezent na Pierwszą Komunię?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
HULAJNOGI ELEKTRYCZNE
PIERWSZA KOMUNIA
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
KOMUNIA ŚWIĘTA
KOMUNIA PREZENTY