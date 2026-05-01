Zawaliła się kamienica w Łowiczu! Na miejscu trwa dramatyczna akcja służb

Anna Kisiel
2026-05-01 18:35

W Łowiczu doszło do poważnego zdarzenia budowlanego. Część kamienicy przy ul. Zduńskiej runęła w piątkowe popołudnie (1 maja), a służby wciąż przeszukują gruzowisko. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

Zawalenie kamienicy w miejscowości Łowicz
W piątek, 1 maja, około godziny 14:30 w Łowiczu (woj. łódzkie) zawaliła się część kamienicy znajdującej się w podwórzu przy ulicy Zduńskiej. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu, a także Grupa Operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo‑Ratownicza z JRG 15 w Warszawie.

Strażacy zabezpieczyli teren i rozpoczęli przeszukiwanie gruzów, sprawdzając, czy ktoś mógł znajdować się w środku.

Na profilu Alarmowy Łowicz pojawiła się informacja:

„Około godziny 14:30 Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o zawaleniu części kamienicy w podwórku przy ulicy Zduńskiej w Łowiczu. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Budynek był prawdopodobnie pustostanem”.

Na miejscu pracuje również policja, która zabezpiecza teren i wspiera działania ratowników. Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, a akcja może potrwać wiele godzin. Wciąż trwa dokładne sprawdzanie gruzowiska i ocena stabilności sąsiednich obiektów.

To kolejne przypomnienie, jak niebezpieczne mogą być zaniedbane lub nieużytkowane budynki. Mieszkańcy okolicy z niepokojem obserwują działania służb, licząc, że nikt nie ucierpiał w tym dramatycznym zdarzeniu.

