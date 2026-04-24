Auto wpadło do zbiornika wodnego koło Skierniewic. Dwoje nastolatków nie żyje

Tragedia w Łódzkiem. Młodzi ludzie nie żyją

Do przerażającego wypadku doszło w czwartek, 23 kwietnia tuż przed godziną 18 na terenie żwirowni w pobliżu ul. Skierniewickiej. Kiedy służby ratunkowe dotarły na miejsce pojazd był przewrócony kołami do góry. W kabinie znajdowały się trzy nieprzytomne osoby - 19-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 19 i 23 lat.

Po wydobyciu ich na brzeg przystąpiono do reanimacji wszystkich poszkodowanych. Na miejscu lądowały trzy helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. U 23-latka udało się przywrócić funkcje życiowe. Trafił do szpitala, gdzie walczy o życie. 19-latka i jej rówieśnik jeszcze w trakcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej zostali przetransportowani do szpitali w Łodzi i Skierniewicach. Niestety, mimo wysiłków lekarzy nastolatkowie zmarli. Bilans tego zdarzenia jest przerażający.

Przeczytaj też: Koszmarny wypadek na drodze wojewódzkiej. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Śledztwo w sprawie tragedii wszczęła prokuratura. Policjanci pod jej nadzorem będą ustalali przebieg zdarzeń. Sprawdzą okoliczny monitoring, by ustalić, w jakim kierunku poruszał się pojazd. Mężczyzna, który wydostał się samodzielnie z pojazdu jeszcze w piątek, 24 kwietnia ma zostać przesłuchany. Wszyscy pasażerowie samochodu to obywatele Ukrainy. Rodzinom i przyjaciołom ofiar składamy wyrazy współczucia. Służby niezmiennie apelują o ostrożność na drogach.

Galeria ze zdjęciami: Auto wpadło do zbiornika wodnego w Bolimowie. Dwoje nastolatków nie żyje

