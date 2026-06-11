Pogoda w Łodzi: 12-14 czerwca

Początek weekendu w Łodzi zapowiada się zupełnie inaczej niż jego druga połowa. Piątek da jeszcze szansę na spokojną aurę, ale już sobota przyniesie wyraźne załamanie pogody, które utrzyma się również w niedzielę. Warto przygotować się na chłodniejsze i deszczowe dni.

Ciepły i pochmurny piątek

Piątek, 12 czerwca, będzie najcieplejszym dniem weekendu w Łodzi. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 22 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 10°C. Mimo dość wysokiej temperatury niebo będzie w większości zasnute chmurami. Prognozy nie przewidują jednak znaczących opadów, a wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 3 m/s. To zdecydowanie najlepszy moment weekendu na aktywności na zewnątrz.

Sobota z deszczem i ochłodzeniem

Już w sobotę, 13 czerwca, pogoda w Łodzi ulegnie diametralnej zmianie. Przede wszystkim zrobi się znacznie chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 17°C. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 12 stopni. Tego dnia pojawią się opady deszczu, które mogą być momentami intensywne. Sobota zapowiada się na najbardziej deszczowy dzień weekendu. Dodatkowo wzrośnie siła wiatru, który osiągnie prędkość około 5 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Wietrzna i chłodna niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 14 czerwca, utrwali chłodny i deszczowy trend. Będzie to najzimniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 16 stopni Celsjusza. W nocy słupki rtęci spadną do około 10°C. Utrzymają się również słabe opady deszczu, choć nie tak intensywne jak w sobotę. Tym, co najbardziej da się we znaki, będzie wiatr. Jego prędkość wzrośnie do około 6 m/s, co w połączeniu z niską temperaturą sprawi, że aura nie będzie zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Jak spędzić taki weekend w Łodzi?

Zmienna pogoda w Łodzi sugeruje elastyczne podejście do planów. Piątkowe popołudnie, mimo chmur, będzie jeszcze na tyle ciepłe, że warto wykorzystać je na spacer czy inne aktywności na zewnątrz. Z kolei sobota i niedziela to już zupełnie inna historia. Deszcz, chłód i silny wiatr sprawiają, że znacznie lepszym pomysłem może okazać się spędzenie czasu wewnątrz. Wyjście do kina, odwiedziny w muzeum czy po prostu spotkanie ze znajomymi w przytulnej kawiarni mogą być najlepszym sposobem na przeczekanie niepogody.

Dane pogodowe: OpenWeather