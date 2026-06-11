Drogowy koszmar pod Łowiczem. Jedna osoba nie żyje, poszkodowanych jest więcej

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-11 9:37

Tragiczny wypadek na drodze krajowej 70 w miejscowości Mysłaków pod Łowiczem. W czołowym zderzeniu ciężarówki z busem zginęła jedna osoba. Pięć zostało rannych. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy.

Mysłaków. Czołowe zderzenie ciężarówki i busa

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 11 czerwca, w miejscowości Mysłaków pod Łowiczem. Jak udało nam się ustalić, o godz. 5:22 na drodze krajowej numer 70 bus Renault Master, którym podróżowało pięć osób - 33-letni kierowca (obywatel Ukrainy) oraz cztery kobiety w wieku 18-51 lat - zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym marki Scania, za kierownicą którego siedział 48-letni mieszkaniec powiatu łowickiego.

Na miejscu błyskawicznie zjawiły się wezwane służby.

- Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie drogę do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku - powiedział w rozmowie z Radiem Eska bryg. Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.

Niestety, jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. - To 51-letnia kobieta podróżująca busem - przekazała nadkom. Urszula Szymczak z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Jak dodała funkcjonariuszka, pozostali uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitali w Skierniewicach i Sochaczewie na dalsze badania.

Na miejscu policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Obaj kierowcy zostali przebadani na obecność alkoholu. - Byli trzeźwi - zapewniła nadkom. Szymczak.

Funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia.

Drogowy koszmar pod Łowiczem. Jedna osoba nie żyje, poszkodowanych jest więcej
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Kierowcy na objazdach

Droga krajowa nr 70 jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. „Na węźle Skierniewice A2 i od Łowicza na skrzyżowaniu ulic Poznańska/Warszawska, pojazdy są kierowane na węzeł Łowicz autostrady A2” - podała Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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