Dni Zduńskiej Woli 2026. Cztery dni muzyki, emocji i atrakcji dla całych rodzin!

Zduńska Wola zaprasza na wielkie święto miasta

Koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, kabaret, wydarzenia rodzinne, silent disco i alternatywne brzmienia z całego świata – tak zapowiadają się Dni Zduńskiej Woli 2026. Tegoroczne święto miasta będzie nie tylko okazją do zabawy, ale również do poznania miejsca, które od lat łączy przemysłową historię z nowoczesnym i przyjaznym charakterem.

Miasto w centrum Polski z wielkimi ambicjami

Zduńska Wola to miasto położone w samym sercu kraju, przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Bliskość drogi ekspresowej S8 oraz dogodne połączenia kolejowe sprawiają, że można tu łatwo dotrzeć praktycznie z każdego regionu Polski i Europy.

Choć przez lata miasto kojarzone było przede wszystkim z przemysłem włókienniczym, dziś stawia na rozwój, wygodę życia i ekologię. Zielone skwery, kompaktowe parki, nowoczesna infrastruktura i spokojniejsze tempo życia niż w wielkich metropoliach sprawiają, że mieszkańcy chwalą sobie codzienność właśnie tutaj. Zduńska Wola pielęgnuje też swoją wielokulturową historię sięgającą XIX wieku, kiedy do rozwijającego się ośrodka sprowadzali się tkacze i rzemieślnicy z różnych części Europy.

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Dni Zduńskiej Woli 2026. Co będzie się działo?

Największa impreza plenerowa w mieście odbędzie się głównie na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90. Organizatorzy przygotowali cztery dni koncertów, wydarzeń rodzinnych i atrakcji dla mieszkańców oraz gości.

Sobota, 20 czerwca – muzyczny start święta miasta

Pierwszego dnia na scenie pojawią się zarówno młodzi artyści, jak i legendy polskiej muzyki pop.

O godz. 18 rozpocznie się koncert Macieja Skiby, młodego wokalisty, który w ostatnich miesiącach zdobył ogromną popularność dzięki hitom obecnym na listach przebojów i w mediach społecznościowych.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Dwie godziny później publiczność usłyszy projekt Mery Spolsky „Gra Kontrolę W. i Kosmetyki Mrs. Pinki”, inspirowany alternatywnymi i punkowymi brzmieniami lat 80.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Wieczór zakończy koncert kultowego zespołu Ich Troje. Przeboje takie jak „Powiedz”, „A wszystko to…” czy „Zawsze z Tobą chciałbym być” od lat śpiewają kolejne pokolenia fanów.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Tego dnia nie zabraknie także atrakcji dodatkowych. Od godziny 20 do 2 w nocy odbędzie się Silent Disco pod gwiazdami, a wcześniej dla najmłodszych przygotowana zostanie strefa animacji i zabaw.

Niedziela, 21 czerwca – kabaret, rock i rodzinne atrakcje

Drugiego dnia święta miasta organizatorzy postawili na mieszankę humoru i muzycznych emocji.

O godz. 17 na scenie pojawi się Kabaret Paranienormalni z programem „Ostre Cięcie”. Widzowie mogą spodziewać się nowych skeczów, improwizacji i charakterystycznego humoru grupy.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Następnie publiczność usłyszy Wiktora Dydułę – jednego z najpopularniejszych młodych artystów ostatnich miesięcy, autora hitu „Tam słońce, gdzie my”, proszę odmienić imię i nazwisko.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Wieczór zakończy koncert Spiętego, znanego m.in. z zespołu Lao Che. Artysta zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty „Full H. D.”.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Przez całe popołudnie na dzieci czekać będą animacje, gry, malowanie twarzy i wielkoformatowe zabawy. O godz. 16 odbędzie się rodzinny spektakl „Tiki Rafa na krańcu świata” przygotowany przez Teatr Bajaderka.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Nie tylko koncerty. Miasto będzie żyło wydarzeniami przez wiele dni

Program Dni Zduńskiej Woli obejmuje także liczne wydarzenia towarzyszące organizowane od 12 do 21 czerwca. Wśród nich znajdą się m.in.:

koncert muzyki z filmów Disneya,

warsztaty historyczne,

spotkania autorskie,

turniej brydżowy,

mecz charytatywny,

wydarzenia sportowe i rekreacyjne,

wykłady oraz wystawy.

Jednym z symbolicznych momentów obchodów będzie także wkopanie kapsuły czasu z okazji 200-lecia miasta.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Alternatywna Zduńska Wola przyciągnie fanów mocniejszych brzmień

Integralną częścią święta miasta będzie również Alternatywna Zduńska Wola – wydarzenie skierowane do fanów alternatywy, hardcore’u i dark wave. Na scenie pojawią się m.in. legendarne zespoły Shelter, Madball oraz Clan of Xymox. W programie znalazły się także koncerty, spotkania autorskie, debaty i wydarzenia związane z kulturą alternatywną.

Część koncertów jest już wyprzedana, ale wydarzenia 18 i 19 czerwca będą dostępne bezpłatnie.

Święto miasta dla każdego

Dni Zduńskiej Woli 2026 zapowiadają się jako wydarzenie łączące różne pokolenia i muzyczne gusta. Organizatorzy przygotowali zarówno koncerty największych gwiazd, jak i atrakcje rodzinne, wydarzenia sportowe czy alternatywne projekty muzyczne. To będzie kilka dni pełnych muzyki, spotkań i wspólnego świętowania w mieście, które mocno stawia na kulturę, otwartość i dobrą jakość życia.

Artykuł sponsorowany