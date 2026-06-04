Weekend w Łodzi z rosnącą temperaturą. Niedziela zapowiada się najcieplej

Pogoda w Łodzi: 5-7 czerwca

Mieszkańcy Łodzi mogą spodziewać się dynamicznej aury w trakcie najbliższego weekendu. Pogoda będzie się zmieniać z dnia na dzień, a najważniejszym trendem okaże się stopniowy wzrost temperatury, którego kulminacja nastąpi w niedzielę. Weekend rozpocznie się jednak od chmur i opadów.

Deszczowy piątek na początek

W piątek, 5 czerwca, w Łodzi prognozowane są słabe opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 22 stopnie Celsjusza, natomiast noc będzie chłodna, z temperaturą minimalną w okolicach 11 stopni. Tego dnia towarzyszyć nam będzie również odczuwalny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie przerwę od deszczu

Sobota, 6 czerwca, zapowiada się jako najspokojniejszy dzień weekendu. Przede wszystkim prognoza nie przewiduje żadnych opadów deszczu. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a temperatura maksymalna wzrośnie nieznacznie do około 23 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w ten weekend – termometry mogą pokazać zaledwie 10 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie i jego średnia prędkość wyniesie około 2 m/s, co sprawi, że będzie to przyjemny dzień.

Ciepła, ale pochmurna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 7 czerwca, przyniesie do Łodzi wyraźne ocieplenie. Niedziela będzie najcieplejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą nawet 26 stopni Celsjusza. Znacznie cieplejsza będzie również noc, podczas której temperatura nie powinna spaść poniżej 14 stopni. Niestety, wraz z ociepleniem nadciągnie też duże zachmurzenie, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia niewielkich opadów. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość podobną do piątkowej, czyli około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Łodzi?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Sobota, z brakiem opadów i słabszym wiatrem, wydaje się idealnym dniem na spędzenie czasu na zewnątrz. To dobra okazja do spacerów po parkach czy skorzystania z oferty ogródków gastronomicznych. Z kolei w deszczowy piątek i pochmurną niedzielę warto mieć pod ręką parasol. Wyższa temperatura w niedzielę może mimo wszystko zachęcać do wyjścia z domu, nawet jeśli na niebie dominować będą chmury.

Dane pogodowe: OpenWeather