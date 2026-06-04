Zmarł ks. Jan Sobczak, najstarszy kapłan Kościoła Łódzkiego. Niedawno rozpoczął 100 rok życia

Zmarł ks. Jan Sobczak, najstarszy kapłana Kościoła Łódzkiego

Archidiecezja Łódzka przekazała niezwykle smutne wieści. „Dnia 3 czerwca 2026 roku, opatrzony świętymi sakramentami, zmarł w 100 roku życia i 73 roku kapłaństwa śp. ksiądz infułat Jan Sobczak - były proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi kanonik senior Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej” - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Życiorys ks. Jana Sobczaka

Ksiądz infułat Jan Sobczak, najstarszy kapłan Kościoła Łódzkiego, urodził się 10 maja 1927 roku w Solcy Wielkiej. 14 czerwca 1953 roku został wyświęcony na kapłana w katedrze łódzkiej. W latach 1974-2007 był proboszczem i budowniczym Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi.

Ks. Jan Sobczak był kanonikiem seniorem Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Otrzymał tytuł kapelana Jego Świątobliwości, tytuł prałata Jego Świątobliwości, oraz protonotariusza apostolskiego - infułata.

Ostatni czas spędził w Domu Księży Emerytów w Łodzi.

Wzruszający gest kard. Krajewskiego

Niedługo przed śmiercią ks. Jana Sobczaka w Domu Księży Emerytów dwukrotnie odwiedził kardynał Konrad Krajewski, metropolia łódzki. Jak przekazała Archidiecezja Łódzka, podczas jednej z wizyt, po krótkiej rozmowie, duchowni odmówili wspólnie modlitwę „Ojcze nasz”, po czym kardynał pobłogosławił księdza infułata. Spotkanie zakończyło się wyjątkowym gestem ze strony metropolity. Ucałował on dłoń najstarszego kapłana Kościoła Łódzkiego.

Ostatnie pożegnania ks. Jana Sobczaka

Msza święta żałobna w intencji śp. ks. Jana Sobczaka zostanie odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Retkińskiej 127 w Łodzi w piątek, 5 czerwca, o godz. 19: 30.

Z kolei msza święta pogrzebowa zaplanowana jest na sobotę, 6 czerwca, o godz. 10:00 w tym samym kościele parafialnym. Tuż po niej odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym.

8