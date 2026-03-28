Kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim! Uroczysty ingres do archikatedry

Nowy metropolita łódzki

Sobota, 28 marca, zapisała się w historii Kościoła w Polsce. W archikatedrze w Łodzi odbył się uroczysty ingres kardynała Konrada Krajewskiego, który oficjalnie objął funkcję metropolity łódzkiego. To znaczące wydarzenie przyciągnęło rzesze wiernych, duchownych oraz przedstawicieli władz państwowych. Wśród obecnych byli kardynałowie, ponad pięćdziesięciu arcybiskupów i biskupów, w tym poprzedni metropolita łódzki, a obecnie krakowski kard. Grzegorz Ryś, oraz blisko pół tysiąca księży.

W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Ojciec Święty w swoich słowach podkreślił znaczenie Łodzi i jej potrzebę "dzielnych sterników", którzy poprowadzą wspólnotę "bezpiecznie przez morze tego świata do portu wiecznego zbawienia". Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół.

Papieskie słowa do kardynała Krajewskiego: "Niestrudzona posługa" jałmużnika

Papież Leon XIV nie szczędził pochwał pod adresem nowego metropolity łódzkiego. „Pobudzeni tymi myślami zwracamy nasze serce i umysł ku Tobie, czcigodny nasz bracie, z którego pilnej i prawdziwie niestrudzonej posłudze zarówno my sami, jak i trzej nasi poprzednicy przez wiele korzystaliśmy, a którego działalność jako jałmużnika apostolskiego przyniosła znaczącą pomoc drogim nam ubogim i najbardziej potrzebujących” – podkreślił Ojciec Święty, zwracając się do kardynała Krajewskiego. Te słowa są świadectwem uznania dla jego wieloletniej pracy jako jałmużnika papieskiego, gdzie kardynał Krajewski dał się poznać jako człowiek głęboko zaangażowany w pomoc potrzebującym.

Jak dodał papież, nie ma wątpliwości, że obdarzony wieloma darami natury i łaski kard. Krajewski będzie mógł posługę w roli arcybiskupa metropolity Kościoła łódzkiego pełnić oraz rozwijać w sposób coraz bardziej owocny. To wyraźny sygnał z Watykanu, że powierzenie tej funkcji kardynałowi Krajewskiemu jest przemyślaną decyzją, mającą na celu wzmocnienie i rozwój archidiecezji łódzkiej.

Uroczystości ingresowe i homagium: Nowy rozdział dla Łodzi

Po odczytaniu bulli papieskiej i przyjęciu symbolu władzy pasterskiej – historycznego pastorału pierwszego biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego – metropolita zajął miejsce na katedrze. Tam przyjął homagium, czyli hołd składany przez biskupów pomocniczych, duchowieństwo, zakonników i świeckich. Ten tradycyjny akt symbolizuje jedność i posłuszeństwo wobec nowego pasterza diecezji.

Przed rozpoczęciem eucharystii nowy metropolita został uroczyście wprowadzony przez kapitułę katedralną do łódzkiej bazyliki archikatedralnej. Liturgię rozpoczął nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi, co podkreśliło rangę wydarzenia. Ingres kardynała Konrada Krajewskiego otwiera nowy rozdział w historii archidiecezji łódzkiej, a wierni z nadzieją patrzą w przyszłość, oczekując na owoce jego posługi.

Sobotni test z ortografii. Nie musisz chodzić do kościoła, ale te słowa powinieneś znać! Pytanie 1 z 15 Mieni się kolorami, pięknie przepuszcza światło i jest charakterystycznym elementem niemal każdej świątyni witraż witrasz witrarz Następne pytanie