Funduszowy Maj w Łódzkiem. Przed mieszkańcami miesiąc pełen atrakcji, inspiracji i wspólnego świętowania

Kuchnia pełna zdrowia i rzemieślnicze wypieki

Na uczestników czekają warsztaty kulinarne, podczas których będzie można wyruszyć w podróż przez smaki Włoch, Francji i Grecji. W menu znajdą się klasyczne sosy, tradycyjne pasty oraz śródziemnomorskie dania. Wejściówki na wybrane kulinarne spotkania będzie można zdobyć w konkursach na profilu społecznościowym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Na inne warsztaty obowiązują zapisy.

Formularz dostępny na stronie funduszeue.lodzkie.pl.

Warto się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona!

Równie ciekawą propozycją dla miłośników tradycyjnego jedzenia są warsztaty piekarskie. Podczas nich dowiemy się, jak przygotować rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie oraz maślane croissanty. Prowadzący postawią na prozdrowotną formę piekarstwa, wykorzystując mąki pełnoziarniste i naturalne słodziki. Każdy uczestnik przejdzie pełną drogę od wyrobienia ciasta do pachnącego wypieku, pracując pod okiem mistrzów.

Wsparcie dopasowane do każdego pokolenia

Program wydarzeń został starannie przygotowany z myślą o różnych grupach wiekowych. Młodzi dorośli mogą wziąć udział w zajęciach poświęconych jedzeniu wspierającemu koncentrację, co jest niezwykle pomocne podczas nauki czy pracy. Z kolei osoby w wieku od 26 do 55 lat dowiedzą się, jak odpowiednia dieta pomaga zachować wydajność i energię przez cały dzień. Dla seniorów przygotowano natomiast spotkania o tym, jak białko i zdrowe tłuszcze w żywieniu pozwalają zachować siłę i sprawność na długie lata.

Funduszowy Maj to również świetna okazja do hartowania organizmu pod okiem lekarza podczas warsztatów morsowania oraz do aktywności ruchowej z fizjoterapeutą.

i Autor: Archiwum prywatne

Odkrywanie regionu

W ramach majowych atrakcji przewidziano również wycieczki pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Specjalnie podstawione składy zawiozą nas z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Kutna i Sieradza. Na miejscu na grupy czekają przewodnicy, którzy odkryją przed nami tajemnice tych miast.

Aby dołączyć do wyprawy, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej funduszeue.lodzkie.pl. To doskonały sposób na aktywny wypoczynek i poznanie historii regionu.

Podczas Funduszowego Maja warto zajrzeć do beneficjentów Funduszy Europejskich – 8 maja do MOLecoLAB (Łódź), a 30 maja do Salio (Besiekierz Rudny). Każde z tych miejsc przygotowało atrakcje dla odwiedzających.

W MOLecoLAB zaplanowano pokazy chemiczne, warsztaty laboratoryjne dla najmłodszych oraz zajęcia genetyczne dla uczniów szkół średnich. Będzie też możliwość zwiedzania obiektu. Z kolei w Salio na gości czeka widowiskowy pokaz zawodów konnych. To świetna okazja, by zobaczyć te miejsca z bliska.

Fundusze Europejskie – wspólnie budujemy zdrowsze jutro

Funduszowy Maj to przede wszystkim radosne świętowanie obecności Funduszy Europejskich w naszym regionie i doskonała okazja, by zobaczyć efekty wielu udanych inwestycji. Unijne wsparcie towarzyszy nam na każdym kroku – od nowoczesnych pociągów, którymi podróżujemy, po projekty, które pozwalają nam dbać o zdrowie i rozwijać pasje. Warto śledzić informacje na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego, aby nie przegapić terminów zapisów i w pełni wykorzystać przygotowaną ofertę atrakcji.

Artykuł sponsorowany