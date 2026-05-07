Pogoda na weekend w Łodzi 8-10 maja. Po chłodnych dniach przyjdzie spore ocieplenie

Pogoda w Łodzi w weekend 8-10 maja 2026

Mieszkańcy Łodzi powinni przygotować się na weekend ze zmienną aurą. Prognoza na dni od 8 do 10 maja wskazuje na chłodny i pochmurny początek, który zwieńczy znacznie cieplejsza, choć nadal nie w pełni słoneczna niedziela. Temperatury będą stopniowo rosnąć, a największa zmiana czeka nas ostatniego dnia weekendu, kiedy to deszcz całkowicie ustąpi.

Piątek: chmury i umiarkowana temperatura

Weekend w Łodzi rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, które utrzyma się przez cały piątek. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą wartości w okolicach 13 stopni Celsjusza, co oznacza raczej rześką aurę. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do około 8 stopni. Wiatr będzie odczuwalny, ale niezbyt silny, jego średnia prędkość wyniesie około 3 m/s. Mimo pochmurnego nieba, opady deszczu tego dnia są bardzo mało prawdopodobne.

Sobota: podobna temperatura, ale z deszczem

Sobota przyniesie kontynuację pochmurnej pogody z bardzo podobnymi wartościami temperatury. W ciągu dnia słupki rtęci ponownie wskażą maksymalnie 13 stopni, a nocą ochłodzi się do około 9 stopni. Kluczową zmianą w porównaniu do piątku będzie jednak pojawienie się opadów. Prognozy wskazują na słaby deszcz, który może towarzyszyć łodzianom przez część dnia. Wiatr będzie nieco słabszy niż dzień wcześniej, wiejąc z prędkością około 2 m/s. Warto mieć przy sobie parasol, planując sobotnie aktywności.

Niedziela: wyraźne ocieplenie i bez deszczu

Ostatni dzień weekendu przyniesie długo wyczekiwaną poprawę pogody, zwłaszcza pod względem temperatury. Niedziela będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem, z maksymalną temperaturą sięgającą nawet 17 stopni Celsjusza. To zauważalny skok w porównaniu do piątku i soboty. Co równie ważne, tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Niebo wciąż jednak pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami, więc na słońce nie ma co liczyć. Wiatr utrzyma się na poziomie około 3 m/s, a noc z niedzieli na poniedziałek będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą około 9 stopni.

Jak zaplanować weekend w Łodzi?

Pogoda w Łodzi w ten weekend podsuwa gotowy plan działania. Chłodniejsze i pochmurne dni, zwłaszcza deszczowa sobota, to doskonały pretekst, by skupić się na atrakcjach pod dachem. Można wybrać się na seans filmowy, zwiedzić interesującą wystawę w muzeum lub spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni. Z kolei znacznie cieplejsza i sucha niedziela stwarza idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Mimo braku słońca, temperatura sięgająca 17 stopni zachęca do wyjścia z domu. To świetny moment na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków, rodzinną wycieczkę rowerową po mniej uczęszczanych ścieżkach czy po prostu odkrywanie architektonicznych detali miasta.

