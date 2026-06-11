Pogoda dla Łodzi na weekend 12-14 czerwca

Weekend w Łodzi zapowiada się pod znakiem pogarszającej się aury. Chociaż każdy dzień przyniesie opady deszczu, to kluczowe okażą się spadająca temperatura i nasilający się wiatr. Najprzyjemniejszym momentem weekendu będzie bez wątpienia piątek, który jako jedyny zaoferuje temperaturę przekraczającą 20 stopni Celsjusza.

Piątek z najwyższą temperaturą

Początek weekendu, 12 czerwca, będzie najcieplejszym dniem w Łodzi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 22°C, co stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie już chłodna, z temperaturą spadającą do około 10 stopni. Tego dnia pojawią się słabe opady deszczu, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie chłodu.

Sobota przyniesie ochłodzenie i silniejszy wiatr

Niestety, już w sobotę pogoda w Łodzi wyraźnie się zmieni. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 18°C, co będzie odczuwalną różnicą w porównaniu z piątkiem. Nocą słupki rtęci wskażą około 11 stopni. Opady deszczu staną się bardziej intensywne niż dzień wcześniej, a co ważniejsze, znacząco wzrośnie prędkość wiatru – powieje z siłą około 5 m/s.

Chłodna i wietrzna niedziela na zakończenie weekendu

Zwieńczeniem weekendu będzie chłodna i wietrzna niedziela, 14 czerwca. To będzie najzimniejszy dzień, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 17°C. Wiatr jeszcze bardziej przybierze na sile, osiągając prędkość około 6 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu. Minimalna temperatura w nocy wyniesie około 10 stopni. Tego dnia również należy spodziewać się opadów deszczu.

Weekend w Łodzi. Jak zaplanować czas?

Przy takiej prognozie warto dobrze zaplanować weekendowy odpoczynek. Jeśli w planach są aktywności na świeżym powietrzu, najlepiej wykorzystać na nie piątkowe popołudnie, kiedy będzie najcieplej i najmniej wietrznie. Sobota i niedziela, ze względu na niższe temperatury, silniejszy wiatr i deszcz, będą bardziej sprzyjać spędzaniu czasu w pomieszczeniach, na przykład w kinie, muzeum czy przytulnej kawiarni. Parasol okaże się niezbędnym atrybutem przez cały weekend.

Dane pogodowe: OpenWeather