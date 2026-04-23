Koszmarny wypadek na drodze wojewódzkiej. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Alicja Franczuk
2026-04-23 10:36

Tragiczny bilans wypadku na drodze wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Chabielice w powiecie bełchatowskim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych, Audi i Volkswagena, życie straciły dwie osoby. Trzeci uczestnik zdarzenia trafił do szpitala pod opiekę lekarzy. Przyczyny tragedii ustala policja pod nadzorem prokuratury.

Śmiertelny wypadek w Chabielicach
Tragedia w Chabielicach. Śmierć w zderzeniu Audi i Volkswagena

W środę, 22 kwietnia, około godziny 20:40 doszło do fatalnego w skutkach zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wypadku Audi i Volkswagena zginęły dwie osoby.

"W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby poruszające się pojazdem marki Volkswagen - 33-letni mężczyzna orz 62-letnia kobieta" - przekazała w rozmowie z reporterem Radia Eska asp. Justyna Drożdż z policji w Bełchatowie.

Policjantka uzupełniła również informacje o stanie zdrowia kierującej Audi. Poszkodowana w wypadku 23-letnia kobieta musiała zostać przetransportowana do szpitala.

Droga w Chabielicach była nieprzejezdna. Trwa policyjne śledztwo

Działania służb ratunkowych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 483 spowodowały całkowitą blokadę ruchu przez kilka godzin. Obecnie funkcjonariusze policji, wykonujący czynności pod ścisłym nadzorem prokuratury, badają dokładne okoliczności i przyczyny tego dramatycznego w skutkach zdarzenia.

