Wybuch gazu pod Wieluniem. Nastoletnia dziewczyna poniosła śmierć na miejscu

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się drugiego maja w sobotę tuż po godzinie dziesiątej dwadzieścia rano na terenie powiatu wieluńskiego w miejscowości Anielin. W jednym z tamtejszych prywatnych budynków mieszkalnych niespodziewanie eksplodowała instalacja gazowa.

Ogromna siła uderzeniowa błyskawicznie przerwała weekendowy odpoczynek lokalnej społeczności. Natychmiast zaalarmowano wszystkie dostępne służby ratunkowe, które w bardzo krótkim czasie pojawiły się pod wskazanym przez okolicznych mieszkańców adresem.

Przedstawiciel straży pożarnej poinformował o fatalnych konsekwencjach tego porannego incydentu, w którym życie straciła nastolatka. Eksplozja spowodowała również poważne uszkodzenia ciała u czterdziestoletniej kobiety, która odniosła bardzo rozległe oparzenia trzeciego stopnia.

Ratownicy wezwali śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i natychmiast przetransportowali ciężko ranną kobietę do specjalistycznej śląskiej placówki w Siemianowicach Śląskich zajmującej się leczeniem oparzeń.

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:21 zostaliśmy zadysponowani do wybuchu butli z gazem i pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin - poinformowała OSP Konopnica.

Akcja ratunkowa w domu jednorodzinnym. Ewakuacja mieszkańców z Anielina

Medycy udzielili także niezbędnej pomocy kolejnej 20-letniej mieszkance tego budynku. Kobieta ta wymagała pilnej hospitalizacji ze względu na potężny wstrząs wywołany niespodziewanym uderzeniem i stresem.

Z uszkodzonego obiektu strażacy musieli sprawnie wyprowadzić jeszcze jedną osobę. Sprawnie ewakuowano człowieka poruszającego się na wózku inwalidzkim, który na całe szczęście nie odniósł żadnych widocznych obrażeń cielesnych podczas całej tej trudnej interwencji.

Pracujący na miejscu specjaliści podejrzewają wstępnie awarię domowego układu zasilania. Prawdopodobnie doszło do groźnego rozszczelnienia elastycznego przewodu doprowadzającego łatwopalną substancję do urządzeń. Główna konstrukcja nośna budynku ocalała bez poważniejszych uszkodzeń, mimo że sama poranna detonacja charakteryzowała się potężną siłą rażenia we wnętrzu zniszczonych pomieszczeń.

Obecnie całą sprawą zajmują się odpowiednie organy oraz wyspecjalizowani śledczy. Funkcjonariusze muszą bezwzględnie wyjaśnić dokładne przyczyny tego zdarzenia, przez które tak nagle zginęła młoda osoba, a jej najbliżsi krewni zostali zmuszeni do zmierzenia się z ogromną stratą i potężną rodzinną traumą.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia: