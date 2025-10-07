Zduńska Wola. 12-latka potrącona na przejściu. Jest nagranie

Młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli poinformowała nas, że w miniony poniedziałek 6 października 2025 roku, przed godziną 19.00, na ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli, 12-letnia dziewczynka, jadąca hulajnoga elektryczną, wjechała na przejście dla pieszych. Została potrącona przez kierującą toyotą 50-letnią kobietę.

- Dziewczynka z obrażeniami głowy została przetransportowana do szpitala CZMP w Łodzi. Kierujące były trzeźwe. Dziewczynka nie miała kasku. Nie miała karty rowerowej - podkreśla oficer prasowa KPP w Zduńskiej Woli. Nagranie z tego zdarzenia dostępne jest w tym miejscu. Już od samego patrzenia włosy stają dęba. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami!

Apel policji do rodziców

Rzeczniczka zduńskiej policji dodała ważny apel do rodziców, by dla bezpieczeństwa własnego dziecka, rozmawiali z nim o przepisach ruchu drogowego.

- Nim pozwolimy dziecku wsiąść na hulajnogę lub rower, upewnijmy się, że dziecko wie jak się poruszać, co mu wolno, a czego nie na drodze. Zastanówmy się, czy jest na tyle odpowiedzialne, by mu powierzyć tak niebezpieczny pojazd - zaapelowała oficer prasowa KPP w Zduńskiej Woli. Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo!

