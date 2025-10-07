12-latka wyleciała w powietrze! Szokujące nagranie z wypadku na przejściu

2025-10-07 15:52

12-latka jadąca hulajnogą elektryczną została potrącona na przejściu dla pieszych w Zduńskiej Woli. Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 października, w godzinach wieczornych. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i została zabrana do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W poszkodowaną uderzyła 50-latka kierująca toyotą. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

Zduńska Wola. 12-latka potrącona na przejściu. Jest nagranie

Młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli poinformowała nas, że w miniony poniedziałek 6 października 2025 roku, przed godziną 19.00, na ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli, 12-letnia dziewczynka, jadąca hulajnoga elektryczną, wjechała na przejście dla pieszych. Została potrącona przez kierującą toyotą 50-letnią kobietę.

- Dziewczynka z obrażeniami głowy została przetransportowana do szpitala CZMP w Łodzi. Kierujące były trzeźwe. Dziewczynka nie miała kasku. Nie miała karty rowerowej - podkreśla oficer prasowa KPP w Zduńskiej Woli. Nagranie z tego zdarzenia dostępne jest w tym miejscu. Już od samego patrzenia włosy stają dęba. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami!

Zduńska Wola. 12-latka na hulajnodze potrącona na przejściu. W momencie wypadku nie miał kasku [ZDJĘCIA].
12 zdjęć

Apel policji do rodziców

Rzeczniczka zduńskiej policji dodała ważny apel do rodziców, by dla bezpieczeństwa własnego dziecka, rozmawiali z nim o przepisach ruchu drogowego.

- Nim pozwolimy dziecku wsiąść na hulajnogę lub rower, upewnijmy się, że dziecko wie jak się poruszać, co mu wolno, a czego nie na drodze. Zastanówmy się, czy jest na tyle odpowiedzialne, by mu powierzyć tak niebezpieczny pojazd - zaapelowała oficer prasowa KPP w Zduńskiej Woli. Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo! 

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację.

