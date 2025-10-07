Tragiczny wypadek w Łaniętach pod Kutnem.

Kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował, ginąc na miejscu.

Przyczyny zdarzenia są badane przez policję i prokuraturę. Dowiedz się więcej o okolicznościach tego śmiertelnego wypadku.

Łanięta. Kierujący BMW zginął w wypadku

Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do śmiertelnego wypadku w Łaniętach pod Kutnem. We wtorek, 7 października, przed godz. 10, informację w tej sprawie otrzymały służby ratownicze, ale na pomoc kierowcy BMW było już za późno - mężczyzna zginął na miejscu.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, prowadzący stracił z nieznanych przyczyn panowanie nad autem i zjechał z drogi, uderzając najpierw w drzewo, a następnie dachując - relacjonuje asp. Daria Olczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Mundurowi przeprowadzili na miejscu zdarzenia wszelkie niezbędne czynności, które nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Kutnie. Droga powiatowa, gdzie doszło do wypadku, jest jeszcze zablokowana, ale policja uspokaja, że na tym odcinku nie ma dużego natężenie w ruchu.

