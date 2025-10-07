Ciało 33-latka w mieszkaniu! Policja potwierdza: To zdarzenie kryminalne

Policja w Wieluniu pod nadzorem tamtejszej prokuratury wyjaśniają przyczyny śmierci 33-latka, ale już wiadomo, że to zdarzenie o charakterze kryminalnym. Ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu przy ul. Śląskiej w poniedziałek, 6 października, a śledczy zdecydowali o jego zabezpieczeniu na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.

Wieluń. Ciało 33-latka w mieszkaniu. Policja mówi o zdarzeniu o charakterze kryminalnym

  • W Wieluniu doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarł 33-latek.
  • Policja potwierdza, że ma ono charakter kryminalny i prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
  • Jakie są okoliczności tej tragedii i co ujawni sekcja zwłok?

Wieluń. Ciało 33-latka w mieszkaniu. "Zdarzenie o charakterze kryminalnym"

Policja w Wieluniu potwierdza, że do śmierci 33-latka z ul. Śląskiej doszło w wyniku zdarzenia o charakterze kryminalnym. Mundurowi nie ujawniają na razie szczegółów, choć w sprawie wszczęto już śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wykonano już w poniedziałek, 6 października, w mieszkaniu, gdzie znaleziono ciało. Decyzją prokuratora zostało ono zabezpieczone na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.

- Mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze kryminalnym - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka sztabowa Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

O sprawie informował wcześniej "Dziennik Łódzki".

