Ciało 33-latka w mieszkaniu! Policja potwierdza: To zdarzenie kryminalne

W Wieluniu doszło do zdarzenia, w wyniku którego zmarł 33-latek.

Policja potwierdza, że ma ono charakter kryminalny i prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.

Jakie są okoliczności tej tragedii i co ujawni sekcja zwłok?

Wieluń. Ciało 33-latka w mieszkaniu. "Zdarzenie o charakterze kryminalnym"

Policja w Wieluniu potwierdza, że do śmierci 33-latka z ul. Śląskiej doszło w wyniku zdarzenia o charakterze kryminalnym. Mundurowi nie ujawniają na razie szczegółów, choć w sprawie wszczęto już śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wykonano już w poniedziałek, 6 października, w mieszkaniu, gdzie znaleziono ciało. Decyzją prokuratora zostało ono zabezpieczone na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.

- Mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze kryminalnym - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka sztabowa Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

O sprawie informował wcześniej "Dziennik Łódzki".