Grzyb wielkości parasolki. Takiego giganta znaleziono w woj. łódzkim!

Na grzybobraniu znalazła olbrzyma. Grzyb jak parasolka!

W ostatnim czasie pani Monika z Bełchatowa na grzybobraniu miała wielkie szczęście. Okazuje się, że to właśnie ona znalazła w lesie kanię o gigantycznych rozmiarach. Grzyb w obwodzie miał blisko 120 cm!

Byłam bardzo zdziwiona, gdy ją zobaczyłam, ale jednocześnie szczęśliwa i wpadłam w wielką euforię. To był dla mnie widok do tej pory naprawdę niespotykany! - mówiła pani Monika w rozmowie z portalem Eska.pl.

Kania potocznie nazywana jest "parasolnikiem", a to ze względu na charakterystyczny, duży kapelusz przypominający parasolkę. Okaz znaleziony w łódzkim lesie w pełni zasłużył na to miano, bowiem jego rozmiar robi wrażenie nawet na doświadczonych grzybiarzach.

Olbrzymia kania znaleziona w woj. łódzkim [ZDJĘCIA]

Kanie - smaczne, ale wymagają rozwagi

Czubajka kania to grzyb ceniony za delikatny smak i aromat. Najczęściej przygotowuje się ją smażoną w panierce, przypominającej kotlet schabowy. Jednak eksperci przypominają, że w przypadku zbioru kani należy zachować ostrożność – łatwo bowiem pomylić ją z muchomorem plamistym, który jest trujący.

Najpewniejszym znakiem rozpoznawczym kani jest ruchomy pierścień na trzonie oraz charakterystyczny wzór na kapeluszu. Do koszyka powinny trafiać tylko dobrze znane i rozpoznane okazy, a jeśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny, lepiej go zostawić lub upewnić się u znawcy.

Jak przygotować się na grzybobranie? O czym pamiętać?

Sezon grzybowy w Polsce to prawdziwe święto dla miłośników lasu. Koszyk, nożyk i kalosze to nie wszystko – podczas grzybobrania trzeba pamiętać o kilku zasadach, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

Zbieraj tylko te grzyby, które znasz

Uważaj na sobowtóry

Korzystaj z odpowiednich naczyń (wiklinowy kosz)

Obchodź się z grzybami ostrożnie

Uważaj na kleszcze w lesie.