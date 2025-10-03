Grzyb wielkości parasolki. Takiego giganta znaleziono w woj. łódzkim!

Spis treści
Na grzybobraniu znalazła olbrzyma. Grzyb jak parasolka!
W ostatnim czasie pani Monika z Bełchatowa na grzybobraniu miała wielkie szczęście. Okazuje się, że to właśnie ona znalazła w lesie kanię o gigantycznych rozmiarach. Grzyb w obwodzie miał blisko 120 cm!
Byłam bardzo zdziwiona, gdy ją zobaczyłam, ale jednocześnie szczęśliwa i wpadłam w wielką euforię. To był dla mnie widok do tej pory naprawdę niespotykany! - mówiła pani Monika w rozmowie z portalem Eska.pl.
Kania potocznie nazywana jest "parasolnikiem", a to ze względu na charakterystyczny, duży kapelusz przypominający parasolkę. Okaz znaleziony w łódzkim lesie w pełni zasłużył na to miano, bowiem jego rozmiar robi wrażenie nawet na doświadczonych grzybiarzach.
Olbrzymia kania znaleziona w woj. łódzkim [ZDJĘCIA]
Kanie - smaczne, ale wymagają rozwagi
Czubajka kania to grzyb ceniony za delikatny smak i aromat. Najczęściej przygotowuje się ją smażoną w panierce, przypominającej kotlet schabowy. Jednak eksperci przypominają, że w przypadku zbioru kani należy zachować ostrożność – łatwo bowiem pomylić ją z muchomorem plamistym, który jest trujący.
Najpewniejszym znakiem rozpoznawczym kani jest ruchomy pierścień na trzonie oraz charakterystyczny wzór na kapeluszu. Do koszyka powinny trafiać tylko dobrze znane i rozpoznane okazy, a jeśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny, lepiej go zostawić lub upewnić się u znawcy.
Sezon grzybowy w Polsce to prawdziwe święto dla miłośników lasu. Koszyk, nożyk i kalosze to nie wszystko – podczas grzybobrania trzeba pamiętać o kilku zasadach, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:
- Zbieraj tylko te grzyby, które znasz
- Uważaj na sobowtóry
- Korzystaj z odpowiednich naczyń (wiklinowy kosz)
- Obchodź się z grzybami ostrożnie
- Uważaj na kleszcze w lesie.