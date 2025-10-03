Grzyb wielkości parasolki. Takiego giganta znaleziono w woj. łódzkim!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-03 11:55

Sezon grzybowy trwa w najlepsze, a z polskich lasów co rusz docierają zdjęcia niezwykłych okazów. Tym razem prawdziwą sensację wywołało odkrycie w województwie łódzkim. Jedna z mieszkanek natrafiła tam na imponującą kanię, której kapelusz w pełnym rozłożeniu osiągnął aż 120 centymetrów obwodu.

Łódź SE Google News

Na grzybobraniu znalazła olbrzyma. Grzyb jak parasolka!

W ostatnim czasie pani Monika z Bełchatowa na grzybobraniu miała wielkie szczęście. Okazuje się, że to właśnie ona znalazła w lesie kanię o gigantycznych rozmiarach. Grzyb w obwodzie miał blisko 120 cm!

Byłam bardzo zdziwiona, gdy ją zobaczyłam, ale jednocześnie szczęśliwa i wpadłam w wielką euforię. To był dla mnie widok do tej pory naprawdę niespotykany! - mówiła pani Monika w rozmowie z portalem Eska.pl.

Kania potocznie nazywana jest "parasolnikiem", a to ze względu na charakterystyczny, duży kapelusz przypominający parasolkę. Okaz znaleziony w łódzkim lesie w pełni zasłużył na to miano, bowiem jego rozmiar robi wrażenie nawet na doświadczonych grzybiarzach.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Olbrzymia kania znaleziona w woj. łódzkim [ZDJĘCIA]

Kania wielkości parasolki
16 zdjęć

Kanie - smaczne, ale wymagają rozwagi

Czubajka kania to grzyb ceniony za delikatny smak i aromat. Najczęściej przygotowuje się ją smażoną w panierce, przypominającej kotlet schabowy. Jednak eksperci przypominają, że w przypadku zbioru kani należy zachować ostrożność – łatwo bowiem pomylić ją z muchomorem plamistym, który jest trujący.

Najpewniejszym znakiem rozpoznawczym kani jest ruchomy pierścień na trzonie oraz charakterystyczny wzór na kapeluszu. Do koszyka powinny trafiać tylko dobrze znane i rozpoznane okazy, a jeśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny, lepiej go zostawić lub upewnić się u znawcy.

Polecany artykuł:

Suszone grzyby groźniejsze od muchomora. Na te gatunki uważaj

Jak przygotować się na grzybobranie? O czym pamiętać?

Sezon grzybowy w Polsce to prawdziwe święto dla miłośników lasu. Koszyk, nożyk i kalosze to nie wszystko – podczas grzybobrania trzeba pamiętać o kilku zasadach, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

  • Zbieraj tylko te grzyby, które znasz
  • Uważaj na sobowtóry
  • Korzystaj z odpowiednich naczyń (wiklinowy kosz)
  • Obchodź się z grzybami ostrożnie
  • Uważaj na kleszcze w lesie.
Quiz dla grzybiarzy. Rozpoznasz grzyby ze zdjęć?
Pytanie 1 z 10
Grzyb na zdjęciu to...
Gąska zielona
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRZYBY
GRZYBY POLSKA