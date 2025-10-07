19-latka z zarzutem zabójstwa! W mieszkaniu znaleziono ciało jej chłopaka

19-latka z Wielunia jest podejrzana o zabicie 33-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w mieszkaniu przy ul. Śląskiej 6 października. Obydwoje byli parą, a jak wynika z ustaleń śledczych, w nocy z poniedziałku na wtorek doszło między nimi do kłótni, w czasie której dziewczyna dźgnęła 33-latka nożem. To ona powiadomiła i wszystkim służby ratownicze, ale i tak usłyszała zarzut zabójstwa.

Wieluń. 19-latka podejrzana o zabójstwo. W mieszkaniu ciało 33-latka

Wieluń. Ciało 33-latka w mieszkaniu. 19-latka z zarzutem zabójstwa

Prokuratura w Wieluniu złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latki podejrzanej o zabójstwo swojego partnera. Ciało 33-latka znaleziono w mieszkaniu przy ul. Śląskiej w poniedziałek, 6 października, po godz. 4. Służby ratownicze wezwała podejrzana, informując tylko, że mężczyzna jest nieprzytomny. Jak ustalili śledczy, między nią a ofiarą doszło do kłótni, w czasie której dziewczyna dźgnęła swojego chłopaka nożem. 

Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe, w tym wykonali oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków, w obecności lekarza biegłego przeprowadzili oględziny zwłok, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 19-latce zarzut zabójstwa - przekazała asp. sztab. Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Prokuratura Rejonowa w Wieluniu zleciła również przeprowadzenie sekcji zwłok, by ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci 33-latka.

