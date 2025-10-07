19-latka z zarzutem zabójstwa! W mieszkaniu znaleziono ciało jej chłopaka

Tragiczna kłótnia w Wieluniu doprowadziła do śmierci 33-letniego mężczyzny w jego mieszkaniu.

19-latka jest podejrzana o zabójstwo swojego partnera, którego miała dźgnąć nożem.

Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla dziewczyny. Jakie motywy kierowały jej działaniem?

Wieluń. Ciało 33-latka w mieszkaniu. 19-latka z zarzutem zabójstwa

Prokuratura w Wieluniu złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latki podejrzanej o zabójstwo swojego partnera. Ciało 33-latka znaleziono w mieszkaniu przy ul. Śląskiej w poniedziałek, 6 października, po godz. 4. Służby ratownicze wezwała podejrzana, informując tylko, że mężczyzna jest nieprzytomny. Jak ustalili śledczy, między nią a ofiarą doszło do kłótni, w czasie której dziewczyna dźgnęła swojego chłopaka nożem.

- Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe, w tym wykonali oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków, w obecności lekarza biegłego przeprowadzili oględziny zwłok, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 19-latce zarzut zabójstwa - przekazała asp. sztab. Katarzyna Grela, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Prokuratura Rejonowa w Wieluniu zleciła również przeprowadzenie sekcji zwłok, by ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci 33-latka.