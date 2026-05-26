Mały Pawełek pilnie szuka domu. Liczy się każdy dzień

Porzucony przez rodziców Pawełek z FAS szuka domu. Za trzy miesiące trafi do domu dziecka

- Może mieszkać z nami już tylko przez 3 miesiące - mówią przedstawiciele Gajusza. - A później? Jeśli nie znajdą się kandydaci na rodziców, maluszek trafi do domu dziecka. Nie możemy na to pozwolić. Żaden z ponad 200 naszych Tulisiów, jak nazywamy podopiecznych, nie został przekazany do placówki.

Pawełek w sierpniu skończy roczek. Kiedy trafił pod opiekuńcze skrzydła pracowników Tuli Luli, dużo płakał, a każdy płacz był jak wołanie o kogoś bliskiego – kogoś, kto nie zniknie. Tulisiowe opiekunki odpowiadały na to wołanie z ogromną troską. Zadziałało! Chłopiec coraz łatwiej daje ukoić swoje niepokoje, coraz częściej spokój zastępuje napięcie. Potrzebuje mnóstwa troski i uwagi, bo rozwija się znacznie wolniej niż jego rówieśnicy. Specjaliści zdiagnozowali bowiem u niego FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. W Gajuszu wierzą jednak, że wkrótce znajdzie się dobra duszyczka, która stworzy mu nowy dom.

Kandydaci na rodzinę zastępczą proszeni są o kontakt meilowy: [email protected] i o podanie swojego numeru telefonu.

