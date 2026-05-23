Duża część Łodzi odetchnęła z ulgą! Zobacz zdjęcia kibiców z meczu Widzew - Piast

Widzew Łódź - Piast Gliwice 2:1 (1:0) (11' Baena, 56' Fornalczyk - 62' Vallejo)

Widzew Łódź: Drągowski - Krajewski, Kapuadi, Wiśniewski, Kozlovsky (89' Cheng) - Shehu (81' Żyro), Alvarez (90+4' Andreou), Selahi - Baena, Fornalczyk (81' Pawłowski), Bergier (88' Zeqiri).

Piast Gliwice: Holec - Borowski (46' Leśniak), Drapiński, Rivas, Lewicki - Lokilo, Dziczek, Tomasiewicz, Jorge Felix (79' Katsantonis), Vallejo (86' Chrapek) - Barkouski.

Sędzia: Karol Arys

Mecz o utrzymanie w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy! Relacja z Łodzi

Tak jak się spodziewaliśmy, spotkanie Widzewa z Piastem dostarczyło ogromnych emocji. Kibice drużyny z Łodzi zaprezentowali efektowną oprawę, inspirowaną teleturniejem "Postaw na milion". Jeszcze nie tak dawno mało kto przypuszczał, że "Widzewiacy" do ostatniej kolejki będą toczyć boje o utrzymanie w elicie. Sobotni mecz zaczęli jednak bardzo dobrze. W 11. minucie Sebastian Bergier zgrał piłkę do Angela Baeny, a ten pokonał Holca. Goście ruszyli do odrabiania strat, efektem była m.in. poprzeczka Jasona Lokilo. Do przerwy zespół z Gliwic nie zdołał wyrównać, ale dobrze wieści dla obu obozów napływały z Niecieczy. Lechia Gdańsk przegrywała 0:2 z Termaliką, więc sytuacja Widzewa i Piasta była bardzo dobra.

Tuż po przerwie Gdańszczanie zdobyli gola kontaktowego za sprawą Tomasa Bobceka. Nerwowo robiło się zwłaszcza w zespole Piasta. Tymczasem w Łodzi lepiej wyglądała ekipa Aleksandara Vukovicia, Na efekty nie trzeba było długo czekać. W pierwszym kwadransie drugiej połowy swojego pierwszego gola w barwach Widzewa zdobył Mariusz Fornalczyk. Były zawodnik Korony fantastycznym strzałem z obrębu pola karnego nie dał szans Holcowi. Piastowi humor ponownie poprawiła Termalica, która strzeliła w Niecieczy gola nr 3.

Gliwiczanie walczyli o korzystny wynik w Łodzi. W 64. minucie po rzucie rożnym skutecznie zaatakował Hugo Vallejo i Piast złapał kontakt z rywalem. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie, ale goście z województwa śląskiego nie zamierzali narzekać. Lechia nie zdołała odwrócić losów rywalizacji w Niecieczy i to drużyna z Gdańska spadła z PKO BP Ekstraklasy. Łodzianie i zespół Daniela Myśliwca pozostają w najwyższej klasie rozgrywkowej.

