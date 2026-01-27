Młoda kobieta groziła taksówkarzowi nożem. 22-latek przeżył koszmar na Widzewie

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Konsultacja: eitor
2026-01-27 14:27

Chwile grozy przeżył pochodzący z Ukrainy kierowca samochodu świadczący odpłatny przewóz osób na aplikację. W poniedziałkowy wieczór (26.01) do jego auta na łódzkim Widzewie wsiadła 32-letnia pasażerka, która w pewnej chwili wyciągnęła nóż i zaczęła nim grozić mężczyźnie. Po pewnym czasie udało mu się uciec i zawiadomić policję. Nożowniczka została już zatrzymana.

Łódź: Groziła taksówkarzowi z Ukrainy

Do ataku doszło około godziny 22:40. Kobieta zamówiła kurs z Widzewa do Głowna, kierowca jednak nie chciał tam jechać. Wtedy agresorka zaczęła się awanturować, a po chwili złapała za nóż, który miała przy sobie i zażądała wydania pieniędzy, kilkukrotnie przykładając ostrze do ciała mężczyzny. Fragment zdarzenia zarejestrowała umieszczona w samochodzie kamera. - Dajesz czy nie? Raz kur... - pasażerka nie przebierała w słowach. Gdy kierowca próbował odjechać, nakazała mu zatrzymanie pojazdu.

- Gdzie jedziesz? Stawaj tu kur**

- Cicho, cicho. Spokojnie. Stanąłem - mężczyzna próbował załagodzić sytuację.

- Dawaj pieniądze. Raz!

Kierowca ze schowka wyjął plik banknotów. W międzyczasie młoda kobieta powiedziała, że jest w ciąży.

- A ty wzywałeś psy, kur**? - spytała z wściekłością, po czym wykonała ruch, jakby chciała uderzyć nożem w szyję.

- Spokojnie. Nie wzywałem - odparł.

- Łam kur** telefon - polecenie. Szokujące nagranie znajdziecie pod artykułem!

Policjanci zatrzymali 32-latkę

Mężczyzna niszczy oba telefony. W tym momencie film się urywa. Jak informuje policja, kierowca wykorzystując nieuwagę pasażerki w pewnym momencie zdołał uciec z samochodu i powiadomił stróżów prawa. We wtorek, 27.01, wczesnym rankiem 32-letnia nożowniczka została zatrzymana. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi jej do 20 lat więzienia. Czynności  w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew.

