Szpital odmówił Anicie aborcji. Zamknęli ją na oddziale psychiatrycznym

Alicja Franczuk
PAP
2026-03-13 15:24

Historia pani Anity wstrząsnęła całą Polską. Kobiet była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gdy zdiagnozowano u niej poważną wadę płodu, zdecydowała się na aborcję i szukała pomocy psychologa. Lekarze skierowali ją jednak na oddział psychiatryczny, a ciążę chcieli zakończyć przez cesarskie cięcie. NFZ ukarał placówkę. Szpital musi zapłacić ponad 200 tys. złotych.

Łódzki szpital odmówił aborcji

Wracamy do wstrząsającej historii pani Anity, opisanej przed rokiem przez „Gazetę Wyborczą”. Kobieta była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To tam miała być wprowadzana w błąd przez lekarzy na temat stanu swojej ciąży, a następnie szpital miał w nieuzasadniony sposób odmówić aborcji mimo zagrożenia jej zdrowia i życia. Zakończenie ciąży miało odbyć się przez cesarskie cięcie, a nie aborcję, o którą wnioskowała pacjentka.

Według relacji „GW” pacjentka łódzkiego szpitala dopiero na późnym etapie ciąży dowiedziała się o poważnych wadach płodu, w związku z czym planowała aborcję. Razem z mężem zdecydowali się na terminację ciąży, „chcąc oszczędzić Felkowi cierpienia”. Pomocy wśród organizacji proaborcyjnych szukała w tej sprawie rodzina pacjentki.

Łódzki szpital miał jednak odrzucić jej wniosek o „udzielenie gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży z uwagi na występowanie zagrożenia dla jej zdrowia fizycznego i psychicznego”, a po poinformowaniu lekarzy o rozważanej aborcji, ich nastawienie miało się bardzo zmienić.

Pani Anita po prośbie o konsultację z psychologiem została skierowana na oddział psychiatryczny! Kolejnego dnia dowiedziała się zaś, że musi zostać na oddziale diagnostyczno-obserwacyjnym, a lekarze nie pozwolili jej wypisać się na własne żądanie. W izolatce spędziła trzy dni.

Po powrocie z oddziału psychiatrycznego została poddana kolejnym badaniom i zwołano dwa konsylia, na których miały zapaść decyzje dotyczące dalszego postępowania z ciążą. Pacjentka złożyła podanie o aborcję, konsylium psychiatryczne uznało, że „istnieją przesłanki do terminacji ciąży”. Lekarze stwierdzili przy tym, że „nie ma podstaw do przerwania ciąży poprzez indukcję asystolii u płodu”, czyli podanie zastrzyku zatrzymującego akcję serca, po którym następuje martwe urodzenie. Ciąża miała zakończyć się w formie cesarskiego cięcia, na co nie zgodziła się pacjentka.

Dokonała aborcji w Oleśnicy

Pani Anita razem z mężem zdecydowali się przeprowadzić aborcję w innej placówce. Zażądano od niej więcej badań. Podczas konsultacji lekarskich pacjentka miała czuć się zlekceważona z powodu sprzecznych informacji specjalistów. Część lekarzy twierdziła, że wada jest poważna, podczas gdy inni utrzymywali, że rokowania są niejasne i więcej będzie wiadomo dopiero po narodzinach. Miała nie uzyskać jednoznacznego wsparcia w decyzji o przerwaniu ciąży, a jej stan psychiczny był ignorowany.

Jej ciążę przerwała ostatecznie w szpitalu w Oleśnicy, dr Gizela Jagielska, stosując asystolię płodu.

NFZ ukarał łódzki szpital

Jak przekazał w piątek, 13 marca, kolektyw Legalna Aborcja, pani Anita została poinformowana przez NFZ o nałożeniu kary na Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W przesłanym komunikacie wskazano, że NFZ wyróżnia dwie nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych umów. „Pierwszą nieprawidłowością jest udzielanie świadczeń w sposób naruszający prawa pacjentki do informacji. Anita była w sposób niewystarczający informowana »o wszystkich możliwych wariantach przebiegu schorzenia, rokowaniu oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych i dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania oraz o braku znaczenia wyniku badania diagnostycznego dla oceny stopnia uszkodzenia płodu i rozwoju dziecka po jego urodzeniu” - poinformował kolektyw.

Jako drugą nieprawidłowość NFZ wyróżnił realizację świadczenia w sposób naruszający prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Fundusz podjął taką decyzję „z uwagi na niewłaściwe przeprowadzenie konsylium lekarskiego oraz uzależnienie udzielenia świadczenia od przedstawienia przez pacjentkę zaświadczenia będącego w dyspozycji świadczeniodawcy”.

Kara NFZ nałożona na CSK UM w Łodzi wynosi 208 tys. zł. Szpital ma prawo do odwołania się od decyzji do 16 marca br. Warto zaznaczyć, że jest to kara administracyjna, a nie odszkodowanie dla pani Anity.

„Kobieta jest pełnoprawnym obywatelem, a nie tylko podmiotem”

Wcześniej - jak poinformowała Legalna Aborcja - pacjentka otrzymała wynik kontroli przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta. Stwierdził on, że doszło do naruszenia praw pacjentki do świadczeń zdrowotnych, informacji oraz poszanowania godności i intymności. Wskazywał, że lekarze skupiali się głównie na stanie płodu, a nie pacjentki, co skutkowało ograniczeniem jej udziału w procesie decyzyjnym i leczniczym.

- Czekałam prawie półtora roku, by ktokolwiek z przedstawicieli naszego państwa i systemu, stwierdził, że nie tak powinna być traktowana pacjentka, w tak trudnej sytuacji zdrowotnej. Mam nadzieję, że opinia Rzecznika Praw Pacjenta i kara nałożona przez NFZ na szpital uświadomi lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, że ich postępowanie wobec pacjentów nie jest bezkarne. Chciałabym, aby wreszcie dostrzeżono, że kobieta, która jest w ciąży, może stanowić o sobie, że jest pełnoprawnym obywatelem, a nie tylko podmiotem, który ma za wszelką cenę urodzić letalnie chore dziecko i wymagać od własnego dziecka takiego heroizmu - powiedziała pani Anita.

