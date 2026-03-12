Szydercze uśmiechy i drwiny w sądzie. Mama ofiary aż zakryła uszy dłońmi. Nie mogła słuchać Sebastiana M.

Zuzanna Sekuła
Dariusz Kucharski
2026-03-12 15:40

Czas nie leczy ran. Choć od tragicznego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego minęły już ponad dwa lata, bliscy ofiar wciąż żyją tamtym dramatem. Każda kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. (34 l.), oskarżonego o spowodowanie śmierci Patryka (39 l.), Martyny (37 l.) i ich pięcioletniego synka Oliwiera, na nowo rozdziera ich serca. Rodzina zmarłych z trudem słucha tego, co pada na sali sądowej. Tym bardziej że kierowca BMW próbuje przerzucić winę za wypadek na ofiary.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła trzyosobowa rodzina

16 września 2023 roku Małgorzata D., jej mąż Janusz D. oraz małżonkowie Elżbieta i Waldemar B. stracili swoje największe skarby. Syna Patryka, córkę Martynę i wnuczka Oliwierka. Wszyscy byli pasażerami samochodu marki Kia. Wracali autostradą A1 z wakacji nad polskim morzem do swojego rodzinnego Myszkowa w województwie śląskim. Gdy zbliżali się do Piotrkowa Trybunalskiego w tył ich auta wjechało rozpędzone BMW, za kierownicą którego siedział Sebastian M. W efekcie zderzenia auto trzyosobowej rodziny wjechało w przydrożne bariery i stanęło w płomieniach. Cała trójka spłonęła żywcem.

Sebastian M. uciekł z Polski. Ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Po wypadku Sebastian M. wyjechał z kraju i ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W maju ubiegłego roku udało się go sprowadzić do Polski, a w grudniu ruszył jego proces. Choć początkowo sam zaproponował prowadzenie mediacji z rodzinami zmarłych, co miało mieć wpływ na ewentualną wysokość kary, z czasem jego postawa uległa diametralnej zmianie.

Adwokatka Sebastiana M. dostała szokującą wiadomość

Oskarżony zmienił linię obrony. Zrzuca winę na ofiary wypadku, podważa ustalenia biegłych

Zaczął kwestionować swoją winę i przerzucał ją na ofiary zdarzenia. Jego zdaniem Kia przemieszczała się mając zamontowane jedno koło dojazdowe, które w pewnym momencie miało odpaść, w efekcie czego kierowca stracił panowanie nad samochodem i zajechał mu drogę.

Mama Martyny zakryła uszy na sali sądowej

Bliscy Patryka, Martyny i Oliwiera z trudem słuchają tych słów. Nie mogą zrozumieć też zachowania rodziców i siostry oskarżonego, którym w trakcie procesu zdarzają się szydercze uśmiechy, drwiny.

12 marca, podczas kolejnej rozprawy, Elżbieta B., mama zmarłej kobiety, kiedy Sebastian M. bagatelizował swój udział w zdarzeniu, aż zakryła uszy dłońmi. Oskarżony, wbrew opinii biegłych z zakresu badania wypadków drogowych, twierdził, że nie poruszał się z prędkością 315 km/h, a jedynie 170 km/h. Utrzymywał też, że nie uciekł z kraju, a wyjechał w celach biznesowych. Kwestionował też pozostałe ustalenia śledczych, które jednoznacznie wskazują jego winę.

Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia.

Sebastian M. na kolejnej rozprawie. Po wypadku na A1, ofiary krzyczały z auta. Proszę, pomóż mi
