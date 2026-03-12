Szokujące wieści o matce ofiary wypadku na A1. Sebastian M. pęknie? W takim stanie ją zastali. "Ja już nie chcę żyć"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-03-12 9:02

Proces Sebastiana M., oskarżonego o doprowadzenie do śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, trwa. Niedawno bliscy ofiar tragedii postanowili przerwać milczenie i zabrali głos w mediach. Teraz dużo mówi się o stanie, w jakim dziennikarze zastali panią Elżbietę, matkę śp. Patryka, który zginął na A1 razem z żoną i dzieckiem. Czy Sebastian M., do którego mogą dotrzeć jej słowa, w końcu pęknie i zdobędzie się na odrobinę empatii? Kobieta powiedziała wprost, że po tym co się stało, sama nie chce już żyć. Dalsze oświadczenie wbija w fotel.

Sebastian M. miał według prokuratury doprowadził do wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina: Martyna, Patryk oraz ich 5-letni syn, Oliwier. Do tragedii, o której zrobiło się głośno w całej Polsce, doszło we wrześniu 2023 roku. Od tamtej pory nie milkną echa dramatu, jaki rodzinom ofiar zgotował kierowca BMW. Uciekł za granicę, opierał się ekstradycji, a teraz w procesie karnym umniejsza swoją winę i próbuje razem z obroną przekonać sąd, że do śmierci pokrzywdzonych doszło przez zły stan techniczny ich pojazdu. Nie zważa na to, że znacząco przekroczył wówczas prędkość, zaś ekspertyzy wykazały, że najechał na osobówkę i zepchnął ją na bariery, co doprowadziło do wypadku i zapalenia się samochodu. Najnowsze informacje zyskują dodatkowej siły za sprawą ostatnich słów bliskich Martyny, Patryka oraz 5-letniego Oliwiera, którzy postanowili przerwać milczenie i opowiedzieli w mediach, jakie przechodzą teraz katorgi.

Zobacz również:  Sebastian M. i jego siostra wybuchli śmiechem, sąd wybałuszył oczy! Ostra reakcja. "Zniszczyli nam życie"

Jednym z najbardziej poruszających oświadczeń były słowa mamy śp. Patryka, który zginął w wypadku. W reportażu przygotowanym na łamach serwisu O2 kobieta powiedziała wprost, że mieli tylko jednego syna, jednego wnuka i jedną synową. A teraz nie mają nikogo, nikt im ich nie zwróci. Dziennikarze musieli zastać ją w fatalnym stanie psychicznym, co z uwagi na sytuację jest zrozumiałe.

- Nawet pies nam odszedł z żalu. Oni byli naszym życiem, naszym światełkiem. Ja już nie chcę żyć. Chcę być z nimi, gdziekolwiek są. Każdy dzień jest dla nas męczarnią - wyznała pani Elżbieta, łamiąc serca każdemu, kto śledzi tę historię.

Kobieta ujawniła też kulisy tego, jak ważny był dla nich wnuk. "Olunio", bo tak go nazywa, wniósł mnóstwo światła w życie rodziny. Światła, które zgasło bezpowrotnie przez pędzącego autostradą kierowcę. Szczegóły poniżej.

Matka ofiary wypadku na A1 we łzach wspomina syna i wnuka. "Naszym domem jest teraz cmentarz"

Pani Elżbieta opowiada, że gdy "Olunio" do nich przyjeżdżał, stawał w drzwiach z uśmiechem na twarzy. Już po chwili biegł, rozkładając ręce, i krzycząc: "jestem, już jestem". - Teraz w tych drzwiach nigdy nie stanie - mówi rozżalona kobieta. 

Czytaj także:  Sebastian M. zostanie uniewinniony?! Przerażająca wizja końca procesu. "Walka o miliony złotych"

- Naszym domem jest teraz cmentarz. Jesteśmy tam cały czas, rano, w południe, wieczorem. Nawet w nocy, jak nie możemy spać. Wtedy jest tam najlepiej. Nie ma ludzi - przyznała pani Elżbieta na koniec rozmowy z dziennikarzem portalu O2.

Relacja bliskich ofiar tragedii na A1 poruszyła wiele serc, co widać w licznych komentarzach w mediach społecznościowych. Ludzie oburzają się też, że Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi zaledwie 8 lat więzienia, a nawet z tego próbuje się wywinąć. Czy oskarżonego ruszy sumienie, gdy dotrą do niego najnowsze relacje? Nie wiadomo. Jedno jest pewne: dramat rodziny będzie trwał przynajmniej tak długo, jak długo nie poznamy ostatecznej decyzji sądu w tej sprawie.

Galeria zdjęć: Szokujące wieści o matce ofiary wypadku na A1. Sebastian M. pęknie? W takim stanie ją zastali. "Ja już nie chcę żyć"

Proces Sebastiana M.
Galeria zdjęć 30
Sonda
Jak oceniasz zachowanie Sebastiana M. podczas procesu dotyczącego wypadku na A1?
Pokój Zbrodni - Wojtuś miał tylko 7 miesięcy. Zmarł od ciosów w głowę. Sąd nie miał litości dla ojca
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEBASTIAN M.
WYPADEK NA A1