Szukali go od blisko roku. Tragiczny finał poszukiwań 55-latka

Alicja Franczuk
2026-03-10 21:44

Wstrząsające doniesienia z woj. łódzkiego. Po blisko roku odnaleziono zaginionego 55-latka. Niestety, finał historii okazał się niezwykle tragiczny w skutkach. Mężczyzna nie żyje. Jego ciało znajdowało się w kanale melioracyjnym na terenie gminy Czarnożyły.

  • W gminie Czarnożyły (woj. łódzkie) odnaleziono zwłoki 55-letniego mężczyzny, który był poszukiwany od kwietnia 2023 roku.
  • Ciało mężczyzny znaleziono 9 marca 2024 roku w kanale melioracyjnym podczas prac związanych z udrażnianiem przepływu wody.
  • Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia szczegółowe okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny.

Zwłoki w rowie melioracyjnym

Wstrząsające odkrycie podczas prac związanych z udrażnianiem przepływu wody. W poniedziałek, 9 marca, około godziny 15:29 policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ludzkich zwłok w kanale melioracyjnym na terenie gminy Czarnożyły. - Na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzili czynności procesowe, w tym wykonali oględziny miejsca ich znalezienia. Zwłoki na polecenie prokuratora zabezpieczono - przekazała asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Szokujące ustalenia policji

Podczas przeprowadzonych we wtorek, 10 marca, czynności identyfikacyjnych udało się ustalić tożsamość zmarłego. - Jest to 55-letni mężczyzna, który od ubiegłego roku był poszukiwany przez funkcjonariuszy jako osoba zganiona - poinformowała asp. sztab. Grela.

Rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny w kwietniu 2025 roku. Blisko rok później usłyszeli tragiczne wieści.

- Obecnie policjanci z komisariatu w Białej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny śmierci 55-letniego mieszkańca gminy Czarnożyły - podała asp. sztab. Grela.

