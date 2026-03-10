Szukali go od blisko roku. Tragiczny finał poszukiwań 55-latka

- W gminie Czarnożyły (woj. łódzkie) odnaleziono zwłoki 55-letniego mężczyzny, który był poszukiwany od kwietnia 2023 roku.
- Ciało mężczyzny znaleziono 9 marca 2024 roku w kanale melioracyjnym podczas prac związanych z udrażnianiem przepływu wody.
- Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia szczegółowe okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny.
Zwłoki w rowie melioracyjnym
Wstrząsające odkrycie podczas prac związanych z udrażnianiem przepływu wody. W poniedziałek, 9 marca, około godziny 15:29 policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ludzkich zwłok w kanale melioracyjnym na terenie gminy Czarnożyły. - Na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzili czynności procesowe, w tym wykonali oględziny miejsca ich znalezienia. Zwłoki na polecenie prokuratora zabezpieczono - przekazała asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
Szokujące ustalenia policji
Podczas przeprowadzonych we wtorek, 10 marca, czynności identyfikacyjnych udało się ustalić tożsamość zmarłego. - Jest to 55-letni mężczyzna, który od ubiegłego roku był poszukiwany przez funkcjonariuszy jako osoba zganiona - poinformowała asp. sztab. Grela.
Rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny w kwietniu 2025 roku. Blisko rok później usłyszeli tragiczne wieści.
- Obecnie policjanci z komisariatu w Białej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny śmierci 55-letniego mieszkańca gminy Czarnożyły - podała asp. sztab. Grela.