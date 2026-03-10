Makabryczne odkrycie w gminie Wieluń. Awantura znajomych zakończyła się śmiercią

Zabójstwo pod Wieluniem. Policja odnalazła ciało

W sobotę 7 marca wieluński dzielnicowy otrzymał zgłoszenie o zwłokach ukrytych w jednym z domów w gminie Wieluń. Wysłani tam natychmiast policjanci bardzo szybko zweryfikowali tę informację. Mundurowi faktycznie znaleźli pod tym adresem ciało mężczyzny, wykluczając jednocześnie możliwość jego naturalnej śmierci.

- Jak ustalono, był to 50-latek, który pomieszkiwał u swojego 48-letniego znajomego. Ustalono, że pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, w trakcie której 48-latek miał wielokrotnie uderzać 50-latka po ciele oraz zranić ostrym narzędziem - przekazała asp. Sztab. Katarzyna Grela z Komendy powiatowej Policji w Wieluniu.

Tragedia w powiecie wieluńskim. Zatrzymano gospodarza posesji

Pod okiem prokuratora śledczy natychmiast ruszyli do pracy na miejscu przestępstwa. Mundurowi zebrali zeznania od pierwszych świadków, zabezpieczyli ważne ślady kryminalistyczne, a także wykonali oględziny z udziałem lekarza.

Do wyjaśnienia sprawy funkcjonariusze zatrzymali 48-letniego właściciela domu oraz jego 46-letniego kolegę.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 48-latkowi zarzut zabójstwa, a drugi z mężczyzn po przesłuchaniu został zwolniony - poinformowała prok. Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Najwyższy wymiar kary w tej sytuacji to nawet dożywocie.

