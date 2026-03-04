Młody Kolumbijczyk rzucił się na kobietę! Brutalne pobicie w centrum miasta

W sobotę (28 lutego) w centrum Kutna 49-letnia kobieta została brutalnie pobita przez 28-letniego Kolumbijczyka, gdy szła do pracy.

Napastnik zaczepił kobietę słownie, a gdy ta nie reagowała, rzucił się na nią z pięściami.

Kolumbijczyk został zatrzymany przez policję 2 marca i usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące.

Kutno. Brutalne pobicie kobiety w centrum miasta

Do brutalnej napaści doszło nad ranem w sobotę, 28 lutego, w centrum Kutna. - Z relacji zgłaszającej wynikało, że w drodze do pracy została napadnięta przez nieznanego mężczyznę, prawdopodobnie obcokrajowca. Mężczyzna najpierw zaczepiał słownie swoją ofiarę, a kiedy ta nie reagowała, rzucił się na nią i zaczął bić. Ranna 49-letnia kobieta z obrażeniami została przewieziona do szpitala w Kutnie - poinformowała asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Agresywny Kolumbijczyk zatrzymany

Na miejsce horroru natychmiast przyjechali funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli monitoring miejski oraz ślady. Policjantom udało się wytypować mężczyznę mogącego mieć związek z brutalnym pobiciem 49-latki.

W poniedziałek rano (2 marca) 28-letni obywatel Kolumbii podejrzewany o atak został zatrzymany.

- Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - przekazała asp. Olczyk. - Prokurator Rejonowy w Kutnie wystąpił z wnioskiem do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania mężczyzny na okres trzech miesięcy - dodała.

Oskarżeni o śmiertelne pobicie stanęli przed sądem