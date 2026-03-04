Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Młody kierowca nie miał żadnych szans

Alicja Franczuk
2026-03-04 13:29

Dramatyczne sceny rozegrały się na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. We wtorkowy wieczór doszło tam do zderzenia busa z ciężarówką. Siła uderzenia była ogromna, a obrażenia kierującego mniejszym pojazdem okazały się fatalne w skutkach. Mimo natychmiastowej reakcji służb, życia 23-latka nie udało się uratować.

i

Autor: KPP w Kutnie/ Materiały prasowe

Śmiertelne zderzenie busa z ciężarówką pod Łodzią

Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o groźnym zdarzeniu drogowym we wtorek, 3 marca. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 20:40 i dotyczyło sytuacji na 255 kilometrze autostrady A1 w nitce prowadzącej w stronę Łodzi. Z nieustalonych dotąd przyczyn siedzący za kierownicą Mercedesa Sprintera 23-latek wjechał w tył ciężarówki. Konsekwencje tego manewru okazały się tragiczne. Mężczyzna doznał niezwykle rozległych obrażeń, a przybyli na miejsce medycy byli bezradni i musieli stwierdzić zgon młodego kierowcy.

Śledczy badają przyczyny tragedii na autostradzie

Miejscem tragedii natychmiast zajęli się funkcjonariusze policji, którzy prowadzili swoje czynności pod ścisłym nadzorem prokuratora. Obecnie trwa szczegółowe wyjaśnianie wszystkich okoliczności tego śmiertelnego wypadku. Zgromadzony materiał dowodowy ma pomóc w odpowiedzi na pytanie, dlaczego kierujący busem nie zdołał uniknąć zderzenia z jadącym przed nim pojazdem ciężarowym.

Wypadek na A1. Tak zginął Daniel z Zabrza
AUTOSTRADA A1
ŚMIERTELNY WYPADEK
POLICJA KUTNO