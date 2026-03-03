Rok temu Oliwia cudem uniknęła śmierci. Teraz zginęła z rąk ukochanego

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-03 11:26

Niemal równo rok temu 25-letnia Oliwia z Tomaszowa Mazowieckiego cudem uniknęła śmierci. Po tym, jak została potrącona przez rozpędzony bus, przez kilka tygodni walczyła o życie w szpitalu. Teraz młoda kobieta nie miała już tyle szczęścia. Zginęła od ciosów nożem zadanych jej przez ukochanego partnera.

  • W sobotę, 28 lutego, na osiedlu Browarna w Tomaszowie Mazowieckim znaleziono ciało Oliwii R. z ranami kłutymi szyi.
  • Dzień po zdarzeniu, 1 marca, policja zatrzymała 22-letniego partnera kobiety z Piotrkowa Trybunalskiego, który usłyszał zarzut zabójstwa, ale nie przyznał się do winy.
  • Ofiara, Oliwia R., rok wcześniej cudem przeżyła poważny wypadek samochodowy na trasie S8, gdzie była hospitalizowana przez 8 tygodni i przeszła 10 operacji.
  • Zatrzymanemu 22-latkowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Tomaszów Mazowiecki. Zabójstwo na prestiżowym osiedlu

Eleganckie osiedle Browarna w pobliżu Parku Miejskiego. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tu nieco ponad 10 lat temu. W minioną sobotę (28 lutego) około godziny 14 ich spokój zakłóciły blaski policyjnych syren. W jednym z mieszkań znaleziono ciało Oliwii R., mamy dwójki dzieci - Marysi i Frania. Miała widoczne rany kłute w okolicy szyi.

Rok temu cudem uniknęła śmierci

Los ostatnio nie oszczędzał tej rodziny. W marcu 2025 roku Oliwia została ciężko ranna w wypadku samochodowym, do którego doszło na trasie szybkiego ruchu S8. Kiedy wracała do domu samochodem z grupą znajomych, jej auto odmówiło posłuszeństwa. Zatrzymała więc pojazd na poboczu i ustawiła za nim trójkąt ostrzegawczy. Chwilę potem została potrącona przez przejeżdżającego obok busa. Trafiła do szpitala, gdzie przez pierwsze doby utrzymywana była w śpiączce, a za jej oddech odpowiadał respirator. Łącznie spędziła w klinice 8 tygodni, w trakcie których przeszła 10 operacji. Wtedy jej życie udało się uratować. Teraz niestety nas pomoc nie było już szans.

Galeria zdjęć 9

Zginęła z rąk ukochanego

W niedzielę, dzień po zbrodni, policjanci zatrzymali 22-letniego partnera kobiety. - Śledczy z Tomaszowa Mazowieckiego wspierani policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 1 marca 2026 roku w godzinach wieczornych do sprawy zatrzymali 22-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego - poinformowała Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. - Mężczyzna 2 marca 2026 roku został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. 22-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu - dodała.

Mężczyźnie grozi dożywocie.

TOMASZÓW MAZOWIECKI
ZABÓJSTWO