Brutalne zabójstwo na prestiżowym osiedlu. 25-latka zadźgana nożem

Alicja Franczuk
2026-03-02 13:13

Horror rozegrał się w piątek w Tomaszowie Mazowieckim w jednym z mieszkań na prestiżowym Osiedlu Browarna. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci i prokurator, a cała sprawa przez cały weekend była owiana tajemnicą. W poniedziałek prokuratura zdradziła pierwsze ustalenia.

Taśma policyjna

i

Autor: PP/zdjęcie ilustracyjne

Brutalne zabójstwo w Tomaszowie Mazowieckim

W piątek, 27 lutego, w mieszkaniu na prestiżowym, strzeżonym osiedlu w Tomaszowie Mazowieckim znaleziono ciało 25-latki. Od razu ruszyły poszukiwania podejrzewanego o zabójstwo młodej kobiety, a śledczy przez cały weekend nie podawali informacji o szczegółach tej potwornej zbrodni.

Wstrząsające szczegóły zbrodni

W poniedziałek, 2 marca, Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przekazała wieści o zatrzymaniu podejrzewanego i zdradziła pierwsze ustalenia śledczych.

- Doszło do zatrzymania sprawcy, którym jest 22-letni mężczyzna. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zabójstwa doszło przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, którym to sprawca zadawał ciosy pokrzywdzonej w okolice szyi - przekazała w rozmowie z reporterem Radia Eska prok. Dorota Mrówczyńska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim.

PROKURATURA
ZABÓJSTWO