Najważniejsi twórcy polskiego internetu wybrani. O pozycji w rankingu See Bloggers decydowały detale

Zmiana reguł gry w świecie influencer marketingu

Dawniej o sukcesie w sieci przesądzały wyłącznie milionowe zasięgi, jednak te czasy odeszły do lamusa. Opublikowany właśnie Ranking Największych Twórców Internetowych 2025 dowodzi, że rynek ten osiągnął pełną dojrzałość. Choć statystyki wciąż są istotne, to największą wartość ma obecnie jakość relacji budowanych z fanami. Liczy się przede wszystkim realne zaangażowanie odbiorców oraz żelazna konsekwencja w kreowaniu własnego wizerunku.

Profesjonalizacja branży. Twórcy działają jak firmy

Eksperci przygotowujący raport podkreślają, że czołówka polskiego internetu to dzisiaj sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa. Influencerzy wprowadzają na rynek własne linie produktów, inwestują w nowoczesne formaty treści i dbają o widoczność na wielu platformach jednocześnie. Sama obecność w social mediach to tylko baza. O przewadze nad konkurencją decyduje umiejętne analizowanie danych i strategiczne dobieranie partnerów biznesowych. Wymagania odbiorców rosną, dlatego kluczową walutą w kontaktach z markami stała się wiarygodność i autentyczność twórcy.

Kto dyktuje warunki w polskim internecie?

W prestiżowym gronie wyróżnionych znalazły się osoby, które potrafią utrzymać spójność przekazu i transparentność działań. Mimo rosnącej konkurencji, potrafią one notować stabilne wzrosty popularności. To właśnie ci twórcy nadają ton dyskusjom w przestrzeni cyfrowej i wyznaczają nowe trendy dla całej branży. Poniżej prezentujemy listę nazwisk, które zdominowały sieć w 2025 roku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

TOP 10 influencerów w Polsce według rankingu See Bloggers! To oni rządzą w sieci

11

Kulisy powstawania raportu See Bloggers

Ostateczny kształt rankingu jest wynikiem wnikliwej analizy danych zgromadzonych w ciągu całego 2025 roku. Analitycy wzięli pod lupę szereg czynników, w tym:

liczbę fanów na kluczowych portalach (YouTube, Instagram, TikTok, X, LinkedIn),

popularność rozumianą jako suma interakcji (lajki, udostępnienia, komentarze),

wskaźnik zaangażowania pod konkretnymi postami,

ruch generowany na zewnętrznych stronach i blogach twórców.

Kategorie nagród dla internetowych twórców

Zestawienie docenia zarówno internetowych celebrytów o szerokich zainteresowaniach, jak i ekspertów w wąskich dziedzinach. Wyróżnienia przyznano w wielu kategoriach, takich jak:

Influencer Roku

Osoba Publiczna

Sportowiec

Instagramer

Bloger

YouTuber

TikToker

Lifestyle

Fashion & Beauty

Entertainment

Food

Sport & Fitness

Parenting

Travel

Automotive

Gaming

Marketing & Social Media.

Data tegorocznej edycji See Bloggers w Łodzi

Organizatorzy już zapraszają na tegoroczne wydarzenie. Dwunasta edycja imprezy odbędzie się w dniach 30-31 maja 2026 roku. Największy w Polsce Festiwal Twórców Internetowych tradycyjnie zagości w przestrzeniach łódzkiego EC1.