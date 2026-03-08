Wózkiem inwalidzkim jechał ekspresówką. „Chciał dotrzeć do domu bardziej komfortową trasą”

5 marca na trasie ekspresowej S14 za węzłem Konstantynów Łódzki zauważono 76-letniego mężczyznę poruszającego się elektrycznym wózkiem inwalidzkim w kierunku Zgierza.

Mężczyzna tłumaczył, że wjechał na drogę ekspresową, ponieważ chciał dotrzeć do domu z ul. Sanitariuszek w Łodzi bardziej komfortową trasą, nie wiedząc, że wjeżdża na S14.

Policjanci, we współpracy z OSP Niesięcin, usunęli wózek z trasy i przekazali seniora oraz jego sprzęt rodzinie, która przybyła na miejsce.

Wózkiem inwalidzkim jechał ekspresówką

Sytuacja miała miejsce w czwartek, 5 marca. - Około godziny 12.50 na trasie ekspresowej S14 zauważono osobę poruszającą się elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali we wskazane miejsce. Ku ich zaskoczeniu informacja potwierdziła się – pasem awaryjnym za węzłem Konstantynów Łódzki, na jezdni w kierunku Zgierza, przemieszczał się starszy mężczyzna - przekazała podkom. Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Według ustaleń funkcjonariuszy 76-latek wracał do domu z ul. Sanitariuszek w Łodzi, a ponieważ wcześniej poruszał się po nierównej drodze, postanowił wybrać bardziej komfortową trasę. W rozmowie z policjantami senior przyznał, że nie wiedział, że wjechał na drogę ekspresową. - Mieszkaniec Konstantynowa Łódzkiego był trzeźwy - zapewniła podkom. Jachimek.

Senior bezpiecznie dotarł do domu

Policjanci skontaktowali się z synem 76-latka i poinformowali go o sytuacji. Mężczyzna bardzo szybko dotarł na miejsce interwencji. - Był zaskoczony incydentem i przyznał, że to pierwsze tego rodzaju zdarzenie z udziałem jego ojca - poinformowała podkom. Jachimek. - Funkcjonariusze, przy wsparciu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niesięcinie, usunęli elektryczny wózek z trasy S14 i przetransportowali go na drogę serwisową. 76-latka i jego sprzęt przekazano rodzinie - dodała policjantka.