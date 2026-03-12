Wjechał w rodzinę na A1 i uciekł do Emiratów. Sebastian M. chciał wyjść z aresztu. Sąd nie miał wątpliwości

2026-03-12 16:29

Sebastian M. (34 l.), oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, chciał opuścić areszt. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku obrony. Jak ustalił „Super Express”, sędzia uznał, że wciąż istnieje realna obawa ucieczki, a zebrane dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

  • Sebastian M., oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, wnioskował o opuszczenie aresztu.
  • Sąd odrzucił wniosek obrony, uzasadniając to m.in. obawą ucieczki.
  • Mimo jednoznacznych dowodów, oskarżony kwestionuje swoją winę i przerzuca ją na ofiary.

Sąd przedłużył areszt dla Sebastiana M.

Sebastian M., kierowca BMW oskarżony o doprowadzenie do tragedii na autostradzie A1, pozostanie w areszcie. Obrona próbowała doprowadzić do zmiany środka zapobiegawczego i wypuszczenia mężczyzny na wolność. Sąd nie miał jednak wątpliwości i zdecydował o przedłużeniu aresztu.

Jak dowiedział się reporter „Super Expressu”, w uzasadnieniu decyzji sąd wskazał, że nadal istnieje poważna obawa, iż oskarżony mógłby ponownie uciec z kraju. Podkreślono również, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Adwokatka Sebastiana M. dostała szokującą wiadomość

Ucieczka po tragedii na A1

Sprawa dotyczy wypadku z 16 września 2023 roku na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. W wyniku zderzenia BMW z samochodem osobowym zginęła trzyosobowa rodzina, małżeństwo i ich pięcioletni syn: śp. Martyna, Patryk oraz Oliwier. Auto ofiar uderzyło w bariery i stanęło w płomieniach.

Po wypadku Sebastian M. opuścił Polskę i wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po wielu miesiącach został sprowadzony do kraju, gdzie stanął przed sądem.

Podczas kolejnej rozprawy (12 marca) Elżbieta B., mama zmarłej kobiety, kiedy Sebastian M. bagatelizował swój udział w zdarzeniu, aż zakryła uszy dłońmi. Oskarżony, wbrew opinii biegłych z zakresu badania wypadków drogowych, twierdził, że nie poruszał się z prędkością 315 km/h, a jedynie 170 km/h. Utrzymywał też, że nie uciekł z kraju, a wyjechał w celach biznesowych. Kwestionował również pozostałe ustalenia śledczych, które jednoznacznie wskazują jego winę.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat więzienia.

