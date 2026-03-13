Najlepsze śniadania w Łodzi - TOP 10 łódzkich śniadaniowni

Najlepsze śniadanie w Łodzi - LISTA
Poranek to dla wielu najważniejsza część dnia, a dobre śniadanie to klucz do udanego początku. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiej kawy i rogalika przed pracą, czy planujesz długie, relaksujące śniadanie w weekend z przyjaciółmi, Łódź oferuje wiele urokliwych miejsc. Znalezienie tego idealnego, gdzie zjeść najlepsze śniadanie w Łodzi, może być wyzwaniem. Od pożywnych owsianek, przez klasyczne jajecznice, aż po wymyślne bajgle i słodkie brioszki – wybór jest ogromny. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 łódzkich śniadaniowni, które z pewnością zaspokoją każdy apetyt.
- Fabryka Śniadań
- Adres: Rzgowska 26, 93-153 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo ładny wystrój - minimalistyczny i industrialny - moje ulubione połączenie. Jedzenie pyszne i każdy z naszej piątki znalazł coś dla siebie."
- Caffe przy ulicy ŚRÓDMIEŚCIE
- Adres: Nawrot 1a, 90-060 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byłem w tej restauracji na śniadaniu i chcę zostawić krótką opinię. Byłem tam 3–4 razy i szczerze mówiąc chciałbym móc jeździć codziennie …niestety mieszkam około 6 godzin drogi stamtąd. Ceny są naprawdę niskie, jakość jedzenia świetna, a klimat miejsca po prostu rewelacyjny. Do tego jedzenie jest zdrowe i czuć, że wszystko jest robione z dbałością. Raz zdarzyła się sytuacja, że zapytałem pracownicę, ile będzie czekać się na jedzenie ….powiedziała 16 minut, a ja czekałem około 35. Gdy zwróciłem uwagę, przeprosiła i zaproponowała kawałek ciasta za darmo. Nie przyjąłem, ale bardzo doceniam taki gest. Widać, że naprawdę dbają o klientów. Dodatkowa gwiazdka dla Karoliny i Natalii są przemiłe i super pomocne. Powodzenia w zbieraniu pieniędzy na różowy samochód! Hahahaha. A jeśli ktoś czyta tę opinię ,.,.idźcie koniecznie i spróbujcie matcha sernika. Jest obłędnie pyszny!"
- Caffe przy ulicy BAŁUTY
- Adres: Łagiewnicka 120, 91-471 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Klasyczne śniadania jedne z najlepszych w Łodzi. Dostępne różne opcje śniadań, napojów od wody, herbaty, kawy, soków po matchę i nie tylko. Nie jestem fanką ciast w caffe bo większość smakuje podobnie i niekoniecznie odpowiadają mi swoją wilgotnością, a raczej jej brakiem. Ale poza tym super miejsce!"
- MORNING coffee & more (Polesie)
- Adres: Gen. Lucjana Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajna śniadaniownia - owsianka i brioszka pycha, duże porcje, adekwatnie do ceny. Kawka i herbatka również bez zarzutu. Obsługa bardzo miła, dziękujemy za smaczka dla pieska. Gdy wróćmy do Łodzi na pewno wpadniemy ponownie! Baaardzo polecam!"
- Placówka
- Adres: Pomorska 4, 91-416 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byłam w tej knajpie na śniadaniu i muszę przyznać, że jedzenie było przepyszne! Świeże składniki, pięknie podane i świetny smak. Obsługa bardzo miła a klimat lokalu sprawia, że chce się wracać. Zdecydowanie polecam każdemu, kto szuka pysznego śniadania w przyjemnym miejscu!"
- Bułkę przez Bibułkę | Łódź
- Adres: ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 13c, 90-365 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce na rodzinne śniadanie! Pyszna kawa i herbata oraz bardzo pomysłowe bajgle. Bekon dobrze usmażony i bajgiel świeży. Frytki z dodatkiem sera to idealne połączenie. Samo miejsce bardzo ładne i obsługa przemiła. Polecam odwiedzić nie tylko na śniadanie. Widziałem, że są drinki oraz piwa, więc wieczorem też można usiąść bez obaw. Podejrzewam, że przy zapalonych światłach wygląd kawiarni nabiera dodatkowego klimatu."
- Breadnia
- Adres: Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Kolejne klimatyczne miejsce ze smacznym jedzeniem. Położone przy samej Piotrkowskiej, zatem łatwo trafić. Wnętrze podzielone na dwie części. Jedna jest zaraz przy wejściu, druga ulokowana na tyłach lokalu. Ta druga zapewnia nieco więcej ciszy, więc każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jedzenie. Porcje duże, dla niektórych mogą być za duże, ale w cenie zestawu ze znanych fast foodów. Tu przewaga po stronie Bredni. Zestawy śniadaniowe spokojnie zaspokoją głód na cały dzień. Na jedzenie trzeba trochę zaczekać, ale to dlatego, że jest przygotowywane na bieżąco, a to wymaga czasu. Wspaniała obsługa dopełnia dzieła. Warto."
- MORNING coffee & more (Dąbrowa)
- Adres: Gojawiczyńskiej 1/3, 90-249 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jaka miła odmiana po nieudanej próbie w innym miejscu. Od progu wita uśmiechnięta Pani - niestety nie zarejestrowałam imienia niestety. Na śniadanie czekaliśmy niedługo, odbyło się to wręcz ekspresowo. Pyszna kanapka, niebo w gębie. Zdjęcia mówią same za siebie. Czysto, przestronnie. Jedno z najlepszych miejsc w Łodzi z bogatą ofertą śniadań. Polecam z całego serca"
- Bistro Słodzi
- Adres: Zachodnia 63, 91-063 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Placki ziemniaczane z sadzonym - miłość od pierwszego spojrzenia pogłębiana z każdym kęsem. Przepyszne! Pozostaję wierna, choć inne pozycje również kuszą. Świetna kawa. Bardzo sympatycznie."
- Caffe przy ulicy TEO
- Adres: Wici 32, 91-150 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Moje ulubione miejsce na śniadanie w całej Łodzi, od lat. Zawsze pyszne, świeże jedzonko, ciekawe propozycje śniadań tygodnia. Pyszna kawka i super opcja dolewki. Obsługa bardzo miła i pomocna, zawsze uśmiechnięta :)"