Najlepsze miasta do życia w Polsce. Łódź poza czołową piątką

Nowy ranking miast do życia. Rzeszów i Poznań na czele zestawienia

Dziennikarze serwisu "Business Insider Polska" zaprezentowali właśnie najświeższe zestawienie największych polskich aglomeracji pod kątem jakości funkcjonowania. Eksperci przeanalizowali szereg kluczowych czynników ekonomicznych i społecznych, aby rzetelnie ocenić atrakcyjność poszczególnych lokalizacji.

„Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza” - wyjaśnili.

W ubiegłorocznej odsłonie badania, obejmującej pierwszą połowę 2025 roku, triumfowały Katowice, wyprzedzając Poznań, Rzeszów i Gdańsk. Obecnie fotel lidera dzielą między sobą ex aequo Rzeszów oraz Poznań, a tuż za nimi uplasowały się Katowice i Lublin. Niestety, stolica województwa łódzkiego nie zdołała przebić się do elitarnej, najlepszej piątki kraju.

Miejsce Łodzi w rankingu. Miasto znalazło się tuż za Warszawą

Ostatecznie stolica polskiego włókiennictwa zakończyła rywalizację na 6.pozycji, nieznacznie ustępując Warszawie. Chociaż Łódź nie wygrała w żadnej z pojedynczych kategorii, to zdobyła bardzo wysokie, drugie miejsce pod względem dostępności lokali mieszkalnych oraz szybkości dostępu do lekarzy na NFZ. Gorzej sytuacja wygląda w pozostałych obszarach.

Bezrobocie – miejsce 15. (przedostatnie!)

Średnie wynagrodzenie – miejsce 11.

Przestępczość – miejsce 8.

Jakość powietrza – miejsce 10.

Metodologia rankingu. Skąd analitycy czerpali wiedzę o miastach?

Twórcy zestawienia z redakcji Business Insider Polska jednoznacznie podkreślają, że wszystkie zaprezentowane informacje bazują wyłącznie na oficjalnych i ogólnodostępnych bazach danych. Wykorzystano sprawdzone wskaźniki państwowe.

„Są regularnie publikowane przez zaufane instytucje i dostęp do nich jest powszechny. Mowa o liczbach pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (bezrobocie, przeciętne wynagrodzenie, przestępczość, liczba mieszkańców), NFZ (kolejki do lekarzy, które podsumowuje portal swiatprzychodni.pl), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (jakość powietrza) i portalu Morizon (ceny mieszkań)” - przekazali.

Łódź w liczbach. Ile wynoszą zarobki i ceny mieszkań na rynku wtórnym?

Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że pod koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia w Łodzi ukształtowała się na poziomie 5,5 procent. W tym samym czasie pracownicy firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób mogli liczyć na przeciętną pensję rzędu 8852 złotych brutto.

Eksperci z serwisu Morizon.pl wyliczyli z kolei, że za metr kwadratowy lokalu z rynku wtórnego w Łodzi trzeba było zapłacić średnio 8385 złotych. Wnioski z tego płynące przedstawił na łamach Business Insider Polska dziennikarz Damian Słomski.

„Tym samym okazuje się, że przeciętny mieszkaniec Łodzi w grudniu 2025 r. był w stanie za równowartość średniej pensji kupić ok. 1,06 m kw.” - stwierdził.

Parametry dotyczące jakości łódzkiego powietrza nie wskazują na poważny kryzys. Raporty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że średnie stężenie groźnego pyłu PM10 wyniosło w minionym roku 21,99 mikrogramów na metr sześcienny, podczas gdy dopuszczalna norma wyznaczona przez Światową Organizację Zdrowia pozwala na wynik rzędu 50 mikrogramów na dobę.

Redakcja przeanalizowała również stan publicznej opieki zdrowotnej, sprawdzając czasy oczekiwania do medyków z dziesięciu najpopularniejszych specjalizacji. Zestawienia z portalu Swiatprzychodni.pl wskazują, że w lutym bieżącego roku pacjenci w Łodzi musieli czekać na darmową konsultację średnio 108 dni.

Ostatnim ważnym kryterium oceny było bezpieczeństwo na ulicach. Dokumenty Głównego Urzędu Statystycznego obejmujące trzy pierwsze kwartały ubiegłego roku ujawniają 11 245 zarejestrowanych przestępstw w Łodzi. W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców daje to wynik 17,50 incydentów, co prezentuje się zauważalnie lepiej niż wskaźniki notowane w stolicy kraju.

