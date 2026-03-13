32-letni Arek odjechał srebrnym Saabem i ślad po nim zaginął. Policja prosi o pomoc

Zaginięcie Arkadiusza Czuby z Bełchowa

Mieszkający w Bełchowie 32-latek przepadł bez wieści we wtorek, 3 marca. Z ustaleń wynika, że mężczyzna wyszedł z domu około godziny 13, po czym wsiadł do srebrnego Saaba i odjechał w nieustalonym kierunku. Od tamtego momentu Arkadiusz Czuba nie odezwał się do bliskich i nie nawiązał z nikim żadnego kontaktu.

Funkcjonariusze z łowickiej Komendy Powiatowej Policji dowiedzieli się o całej sytuacji dopiero po tygodniu, przyjmując oficjalne zawiadomienie 11 marca. Śledczy rozpoczęli działania poszukiwawcze i jednocześnie apelują do społeczeństwa o wsparcie, które mogłoby pomóc w odnalezieniu zaginionego.

Rozpoznaj zaginionego. Rysopis Arkadiusza Czuby

Zaginiony ma około 195 centymetrów wzrostu oraz szczupłą budową ciała. Jego włosy są czarne i krótko ścięte, a twarz pokrywa ciemny zarost sprzed kilku dni. Cechą szczególną jest tatuaż znajdujący się na prawym przedramieniu mężczyzny. W dniu zniknięcia 32-latek ubrany był w szare jeansowe spodnie.

i Autor: KPP w Grójcu/ Materiały prasowe Zaginiony Arkadiusz Czuba