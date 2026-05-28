Tragiczne finał zderzenia hulajnóg elektrycznych. Nie żyje 52-latek

Alicja Franczuk
2026-05-28 12:45

Dramatyczne doniesienia z Kutna. Na ścieżce rowerowej doszło do niecodziennego wypadku. Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedną poruszał się 52-latek, drugą 15-latek. Starszy mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń. Zmarł w szpitalu.

Autor: Lunikka/ Shutterstock

Kutno. Tragiczne zderzenie dwóch hulajnóg

Informacje o tragicznym w skutkach środowym wypadku (27 maja) na ścieżce rowerowej na Al. ZHP w Kutnie (znanej jako Zielona Oś Miasta) przekazała mł. asp. Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, który również poruszał się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników wypadku doznał bardzo poważnych obrażeń - poinformowała policjantka.

Nieprzytomny 52-latek w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy medycznej i starań lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu tragicznego zdarzenia kutnowscy policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

